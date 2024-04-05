Vatan Partisi, Abdullah Zeydan'ın mazbatasının iptali için YSK'ya başvurdu

Güncel

HABER: MEHMET OFLAZ/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

Vatan Partisi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi kararının iptali için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

Partinin Merkez Karar Kurulu Üyesi Hukuk İşleri Bürosu Başkan Yardımcısı Avukat Erdem Cömert, YSK önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeydan'ın adaylığının hukuka aykırı olduğunu, YSK'nın mazbatayı Zeydan'a vermekle Anayasayı ihlal ettiğini ileri sürdü.

Vatan Partisi Hukuk İşleri Bürosu Başkanı Avukat Nusret Senem de Zeydan hakkında terör örgütüne mensup olduğu gerekçesiyle Yargıtayda bir dava bulunduğunu belirterek, YSK'nin kararını yeniden değerlendirerek kaldırması için dilekçe verdiklerini söyledi.