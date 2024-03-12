Vatandaşın Duyarlılığıyla Cami Şadırvanlarında Büyük Tasarruf

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Vatandaşın duyarlılığı yüzde 85 tasarruf getirdi

Cami şadırvanlarında musluklara takılan mini vana ile suda büyük oranda tasarruf sağlandı

AKSARAY - Aksaray'da cami şadırvanlarında suyu boşa akıtanları görünce mini küresel vanalar alıp 149 camide bin 976 musluğa takan vatandaşın duyarlılığıyla suda yüzde 85, su ısıtma sistemi olan şadırvanlarda doğalgazda yüzde 80 tasarruf sağlandı.

Aksaray'da cami şadırvanında abdest alırken suyun boşa akıtılarak hoyratça kullanıldığına şahit olan emekli vatandaş Adil Düzgün (59), camiden sonra gittiği evinde suyun boşa gitmemesi için ne yapılabilir diye kafa yordu. Bir süre düşündükten ve birkaç tesisat malzemesi inceledikten sonra mini küresel vana alan Adil Düzgün, tam da Diyanet İşleri Başkanlığının su tasarrufu için tüm illere genelge gönderdiği bir süreçte Aksaray Müftüsü Veysel Işıldar ile tanıştı. Müftü Veysel Işıldar'ın yardımıyla harekete geçen Adil Düzgün, ilk önce bir musluğa taktığı mini küresel vanayı kısık ayarda ayarladıktan sonra orada denedi. Adil Düzgün 6 gün boyunca yaptığı incelemede yüzde 85 su tasarrufu sağlandığını tespit etti. Düzgün, bunun üzerine tüm cami şadırvanlarındaki musluklara vana takmak için kolları sıvadı. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın yardımı ile cami cami gezen Adil Düzgün, şehir merkezinde bulunan toplam 149 caminin şadırvanlarındaki bin 976 musluğa kısık ayarda ayarladığı mini küresel vanaları taktı ve vana kollarını söktü. Birçok camide sıcak su musluklarının olduğunu fark eden Adil Düzgün, sudaki tasarrufun gaz tüketimini de düşürdüğünü ve sıcak su bataryalı musluklarda gazda yüzde 80 oranında tasarruf sağlandığını belirledi.

Bin 976 mini küresel vanayı musluklara taktı

Suyun israf olmaması için var gücüyle hiçbir maddi gelir elde etmeksizin çalışma yapan Adil Düzgün, çok kısa bir sürede şehir merkezindeki 149 camiyi gezerek israfı taktığı mini vanalarla önledi. Toplamda bin 976 adet mini küresel vana takan Adil Düzgün, tüm masrafları da kimseye yük olmadan kendi imkanlarıyla karşılarken, takma işlemlerinde de kimseden yardım almadan tek başına bin 976 musluğa vanayı taktı. Yaptığı çalışmayı anlatan Adil Düzgün, "Caminin şadırvanında abdest almaya gelince çok israf olduğunu gördüğümden dolayı 'Bunun önüne nasıl geçebilirim?' diye düşündüğümde bunu buldum. Şu anda sudan yüzde 85, gazdan ise yüzde 80 tasarruf sağlıyoruz. Müftümüz ile irtibata geçtik. Müftüm bana elinden gelen tüm yardımları yaptı. Aksaray'ımızda 149 camimizin musluklarını bitirdim. 5 Kur'an Kursu, polis okulu, üniversite camisi olmak üzere musluklarını bitirdim" dedi.

"Damlaya damlaya çöl olmasın"

Diyanet İşleri Başkanlığının su tasarrufu ile ilgili çalışması olduğunu anlatan Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar, "Diyanet İşleri Başkanlığımız su tasarrufu ile ilgili bütün illerimize bir genelge gönderdi. Bizim mottomuz da 'Damlaya damlaya çöl olmasın' oldu. Bununla ilgili afişler, broşürler bastırdık, cami kapılarına astık. Camilerimizdeki abdest alma yerlerinde su musluklarının çok açıldığını biz de görüyoruz. Bir ibadet yaparken israf yaparsak ibadetin sevabını alırız ama israfın da sorumluluğunu üzerimize almış olma gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu manada biz tedbir açısından bunu önlemek için abdest alma yerlerindeki lavabolardaki muslukların altına yüzde 80 civarında su tasarrufu sağlayacak küçük bir cihazı takmak sureti ile bütün camilerimizde uyguladık. Şunu belirtmek istiyorum, hakikaten damlaya damlaya göl olur ama eğer israf edersek damlaya damlaya da çöl olur. Bununla mücadele hepimizin sorumluluğu. Tarımdan sanayiye, endüstriye, ibadet yerlerine ve evlerimize varıncaya kadar geçerli. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda kullandığımız suyu yarı yarıya düşürdüğümüzü farz edelim. Şu anlama gelir; ülkemizin su rezervlerinin, su kaynaklarının yarı yarıya bize kalması, bizden sonraki nesillere kalması, tasarruf edilmesi anlamına gelir" dedi.

"Nehirden abdest alsanız bile suyu israf etmeyin"

Peygamber Efendimizin su israfıyla ilgili hadisi şerifleri olduğunu belirten Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar, "Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize aslında o kadar güzel ifade buyurmuş ki, 'Siz abdest alırken bir nehirden abdest alsanız bile o nehir ki kocaman bir nehir, akıp gidiyor. Orada bile suyu israf etmeyin' buyurmuştur. Bu kadar muhteşem bir ölçüyü ancak alemlere rahmet olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam koyabilirdi. Bu ölçüyü de o koymuştur. Öyleyse bizim rehberimiz dini değerlerimizdir, Kur'an-ı Kerim'dir, Peygamberimizdir. Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayette 'Yiyin için ama israf etmeyin', israf etmenin, saçıp savurmanın çok büyük bir vebal olduğunu defaatle anlatılmıştır" diye konuştu.