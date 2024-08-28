Vatandaşların yaralı halde bulduğu karaca yeniden doğaya salındı - Son Dakika
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Vatandaşların yaralı halde bulduğu karaca yeniden doğaya salındı

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı. Karaca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerle doğal yaşam alanına bırakıldığı anı gösterdi.

28.08.2024 11:47
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Vatandaşların yaralı halde bulduğu karaca yeniden doğaya salındı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde karaca bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler karacayı teslim aldı. Tedavi altına alınan karaca 3 günde sağlığına kavuştu. Karaca ekipler tarafından yeniden doğaya salındı.

Sosyal medya hesabından karacanın doğal ortamına bırakıldığı anın görüntüsünü paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, "Kastamonu'da köylüler tarafından yaralı halde bulunarak ekiplerimizce tedavi altına alınan karaca, doğal yaşam alanına kavuştu. Yolun açık olsun ufaklık" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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