Vatandaşlık operasyonunda 88 şüpheliye adli işlem başlatıldı, 72\'si gözaltına alındı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 72 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da "Usulsüz işlemler sonucunda 1070 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, bu işlemler nedeniyle ödenmesi gereken toplam 72.250.000 dolar tutarındaki işlemin muvazaalı yapıldığı anlaşılmıştır" denildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonun bu sabah yapıldığını belirtti.

Gürlek, ilk dalgada, "Babacan İnşaat" bağlantılı işlemlerin mercek altına alındığını, düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığını ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığının tespit edildiğini belirterek, vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatıldığını hatırlattı.

İkinci dalgada ise "Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat" üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiğini, bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışların değerlendirildiğini bildiren Gürlek, şunları kaydetti:

"274 satış işleminin muvazaalı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca 3,5 milyar TL'yi aşkın tutardaki işlemin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 72 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konulmuştur. 2.011 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanmış; 30 şirkete el konularak kayyum atanmıştır. Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatılmıştır.

Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum. Kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır."

USULSÜZ İŞLEMLERLE 1070 YABANCI UYRUKLU KİŞİ TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da soruşturma kapsamında, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünden temin edilen kayıtlar, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirildiği aktarıldı. Yapılan incelemelerde, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, alım satım işlemlerinin aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği, gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenmek suretiyle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı biçimde işlem tesis edildiği ve bu yöntemle yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat temin edildiğinin belirlendiği bildirildi.

72 MİLYON 250 BİN DOLAR TUTURINDAKİ İŞLEMİN MUVAZAALI YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Soruşturma sürecinde alınan bilirkişi raporları, finansal analizler ve MASAK verileri doğrultusunda, suç örgütünün hiyerarşik yapısı, para trafiği ile eylem yönteminin ortaya çıkarıldığı, suçta kullanılan paravan şirketlerin belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan tespitlere göre usulsüz işlemler sonucunda 1070 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, bu işlemler nedeniyle ödenmesi gereken toplam 72.250.000 dolar tutarındaki işlemin muvazaalı yapıldığı anlaşılmış olup, usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatılmıştır" denildi.