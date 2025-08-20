VEDAŞ'tan İş Sağlığı Farkındalığı Tiyatrosu

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü tarafından, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "VEDAŞ'ta İSG Başkadır" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

VEDAŞ çalışanları tarafından yazılan ve sahnelenen tiyatro oyunu, Bitlis Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Şirket personelinden oluşan oyuncuların rol aldığı oyunda, iş sağlığı ve güvenliği konularına dikkat çekildi.

VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Suat Coşar, yaptığı konuşmada, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin kurum açısından en öncelikli konu olduğunu söyledi.

Coşar, "İş sağlığı ve güvenliği yalnızca kurumumuz için değil, toplumumuz için de hayati önem taşımaktadır. Geçmişte de benzer etkinlikler gerçekleştirmiş ve büyük ilgi görmüştük. Bugün de aynı bilinçle bu kültürü hep birlikte güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

VEDAŞ Destek Hizmetler Müdürü Şenol Büte ise çalışanların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

En son 2017'de Bitlis'te bir iş kazası yaşandığını anlatan Büte, "Bu olay sonrası arkadaşlarımızla nasıl farkındalık oluşturabileceğimizi değerlendirdik. Rutin eğitimler veriyoruz ancak görsel anlatımlar çalışanların hafızasında daha kalıcı oluyor. Bu nedenle 2017'de bir tiyatro oyunu sahnelemiştik ve olumlu geri dönüşler almıştık. Yaklaşık iki ay önce Bitlis'te yine bir iş kazası meydana geldi ve bir çalışma arkadaşımızı kaybettik. Bu acı olayın ardından farkındalığı artırmak amacıyla ikinci bir oyun sahnelemeye karar verdik." diye konuştu.

Oyunu, kurum amirleri, VEDAŞ çalışanları ve vatandaşlar izledi.