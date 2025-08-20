VEDAŞ'tan İş Sağlığı Farkındalığı Tiyatrosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

VEDAŞ'tan İş Sağlığı Farkındalığı Tiyatrosu

20.08.2025 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği için 'VEDAŞ'ta İSG Başkadır' tiyatro oyununu sahneledi.

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü tarafından, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "VEDAŞ'ta İSG Başkadır" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

VEDAŞ çalışanları tarafından yazılan ve sahnelenen tiyatro oyunu, Bitlis Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Şirket personelinden oluşan oyuncuların rol aldığı oyunda, iş sağlığı ve güvenliği konularına dikkat çekildi.

VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Suat Coşar, yaptığı konuşmada, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin kurum açısından en öncelikli konu olduğunu söyledi.

Coşar, "İş sağlığı ve güvenliği yalnızca kurumumuz için değil, toplumumuz için de hayati önem taşımaktadır. Geçmişte de benzer etkinlikler gerçekleştirmiş ve büyük ilgi görmüştük. Bugün de aynı bilinçle bu kültürü hep birlikte güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

VEDAŞ Destek Hizmetler Müdürü Şenol Büte ise çalışanların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

En son 2017'de Bitlis'te bir iş kazası yaşandığını anlatan Büte, "Bu olay sonrası arkadaşlarımızla nasıl farkındalık oluşturabileceğimizi değerlendirdik. Rutin eğitimler veriyoruz ancak görsel anlatımlar çalışanların hafızasında daha kalıcı oluyor. Bu nedenle 2017'de bir tiyatro oyunu sahnelemiştik ve olumlu geri dönüşler almıştık. Yaklaşık iki ay önce Bitlis'te yine bir iş kazası meydana geldi ve bir çalışma arkadaşımızı kaybettik. Bu acı olayın ardından farkındalığı artırmak amacıyla ikinci bir oyun sahnelemeye karar verdik." diye konuştu.

Oyunu, kurum amirleri, VEDAŞ çalışanları ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Eğitim, Sağlık, Güncel, bitlis, Son Dakika

Son Dakika Güncel VEDAŞ'tan İş Sağlığı Farkındalığı Tiyatrosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti
Nevşehir’de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı Nevşehir'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 17:13:58. #7.11#
SON DAKİKA: VEDAŞ'tan İş Sağlığı Farkındalığı Tiyatrosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.