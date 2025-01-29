VEDAŞ, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Güncel

Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar ve arıza ekibi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Patlama anı" fotoğraflarını seçen Coşar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan", "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Gece buluşması" fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Cemal Yurttaş'ın "Gitme dur" fotoğraflarına oy verdi.

VEDAŞ arıza ekibi ise "Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Yola devam", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış", Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğraflarını seçerken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve" fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Jakub Porzycki'nin "Kıvılcım hızında" ve James Kamau'nun "Toz duman" fotoğraflarını oyladı.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, Anadolu Ajansının geniş bir coğrafyada oldukça zengin bir haber ağına sahip olduğunu belirterek, "Ajansın görüntüleme oranı çok yüksek. Bu fotoğrafları oylarken zorlandık. Çok güzel fotoğraflar var. Biz de bir kaç fotoğrafa oy verdik. Ülkemizi haber ağıyla donatan, ülkemizin sınırlarını aşıp yurt dışında tüm dünyada doğru haberi ulaştıran Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ekipten Ferhat Açıkses ise "Fotoğraflar gayet güzel. Fotoğrafları seçerken zorlandık. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzeldi. Fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik ediyorum." diye konuştu.