İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çalışma Bakanı Işıkhan'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlık'ta kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlık'ta kabul ettiğini belirterek, "Şehrimizin çalışma hayatına ve sosyal güvenliğine dair konuları değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Tugay da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'ı, İzmir'in ve Büyükşehir Belediyemizin gündeminde yer alan konuları değerlendirmek üzere makamında ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza nazik kabulleri ve paylaştığı değerli görüşleri için çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.