"Vefatının 150. Senesinde Hattın Efendisi: Kazasker Mustafa İzzet Efendi" sergisi açıldı - Son Dakika
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"Vefatının 150. Senesinde Hattın Efendisi: Kazasker Mustafa İzzet Efendi" sergisi açıldı

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- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz: "Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Ayasofya ile özdeşleşen tek hattattır. Ayasofya deyince akla gelen ilk isim odur. Ayasofya'nın asli hüviyetine ve hürriyetine kavuşması, bir anlamda Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin de hürriyetine kavuşmasıdır"

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından düzenlenen "Vefatının 150. Senesinde Hattın Efendisi: Kazasker Mustafa İzzet Efendi" sergisi, Rami Kütüphanesi'nde kapılarını açtı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışa, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, AK Parti İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Helin Görgülü ile yazar Beşir Ayvazoğlu, Mehmed Özçay, Uğur Derman ve Çiçek Derman'ın da arasında bulunduğu sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Etkinlikte ayrıca rebab, kanun, ney, tambur, daire ve def eşliğinde Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin bestelerinden oluşan 5 eserin seslendirildiği musiki dinletisi gerçekleştirildi.

"Ayasofya Camii ile özdeşleşen tek hattattır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonun 19. yüzyılda yaşamış büyük bir hattat, musikişinas, alim ve devlet adamının hatırasını yad etmek maksadıyla düzenlendiğini söyledi.

Serginin merkezinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bulunduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Ayasofya ile özdeşleşen tek hattattır. Ayasofya deyince akla gelen ilk isim odur. Ayasofya'nın asli hüviyetine ve hürriyetine kavuşması, bir anlamda Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin de hürriyetine kavuşmasıdır. Ayasofya 1934'te müzeye çevrildiğinde, o devasa hat eserleri camiden çıkarılmak istenmiş ancak kapılardan geçmediği için bir kenara bırakılmıştı. O garipliği içerisinde Ayasofya, Osmanlı ve İslam kimliğini hatırlatan en büyük yadigar olarak varlığını sürdürdü. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak sadece Fatih'in emanetini asli kimliğine kavuşturmakla kalmadı, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye de o izzetli günlerin hatırasını yeniden yaşattı."

Yılmaz, Mustafa İzzet Efendi'nin hayatına ilişkin detayları da aktararak, "Henüz 13 yaşındayken Sultan 2. Mahmud'un dikkatini çekerek saraya alınmış, özel bir ilgiyle yetiştirilmiştir. Ancak saray hayatından bunalarak hac maksadıyla padişahtan gizli yola çıkmış, bir süre oralarda kaldıktan sonra geri dönmüştür. Kendisi aynı zamanda Şeyhülislamlıktan hemen sonra gelen Kazaskerlik makamına kadar yükselmiş, 'Reisülulema' ünvanı almış büyük bir alim ve neyzendir." diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül ise TÜYEK'in ev sahipliğinde kentin kültür, sanat ve edebiyat alanlarında yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kazasker Mustafa İzzet Efendi'yi rahmetle anan Gül, "İnsanların yaptıkları işler ve bıraktıkları eserler yıllar sonra vefalı insanlar tarafından takdir ediliyor. Bugün sizlerin yaptıkları da yıllar sonra anlatılacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Protokol üyeleri ve katılımcılar daha sonra Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin nadide eserlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Sergi, iki ay boyunca haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında Rami Kütüphanesi'ndeki TÜYEK Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: "Vefatının 150. Senesinde Hattın Efendisi: Kazasker Mustafa İzzet Efendi" sergisi açıldı - Son Dakika
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