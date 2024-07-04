CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi'ni Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi'ni Eleştirdi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerinde, tarikatlar ve cemaatler arasında paylaşım yapıldığını belirterek eleştirilerde bulundu. Ağbaba ayrıca ücretli öğretmenlerin sorunlarını da dile getirerek, eğitim sistemindeki adaletsizlikleri vurguladı.

04.07.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerinde, "Türkiye maalesef tarikatlar arasında, cemaatler arasında pay edilmiş durumda. Yani eskiden şu tarikattan, bu tarikattan diye söyleniyordu, şimdi tarikatın kolu seçiliyor" dedi. Ücretli öğretmenlerin sorunlarını da dile getiren Ağbaba, "Ücretli bir öğretmen, okulda çalışan asgari ücretli hademeden daha düşük maaş alıyor. Utanç duymalısınız" diye konuştu.

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklif TBMM Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülüyor. Teklif ile ilgili söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Türkiye maalesef tarikatlar arasında, cemaatler arasında pay edilmiş durumda. Yani eskiden şu tarikattan, bu tarikattan diye söyleniyordu, şimdi tarikatın kolu seçiliyor. Yani İsmailağa cemaatinin hangi kolundan, Hakyolun, Nakşibendinin hangi kolundan diye söyleniyor. Hakikaten ders almak lazım yani bir ders almak lazım. 15 Temmuz darbesini yaşayan Türkiye'nin bu konuda ders alması lazım. Devleti cemaatlere pay ederseniz o cemaatlerin yarın ne yapacağı belli olmaz" eleştirisi yaptı.

"Ücretli öğretmenler konusu eğitim sistemimizin yüz karasıdır"

Konuşmasında öğretmenlerin sorunlarına değinen Ağbaba, "Kangren olmuş bir konu, ücretli öğretmenler konusu eğitim sistemimizin yüz karasıdır. Asgari ücret bile açlık sınırının altında kalmışken 100 bine yakın ücretli öğretmen asgari ücretten daha düşük maaş alıyor. Ücretli öğretmenler haftada 20-30 saat, kimisi daha az derse giriyor. Bu duruma göre ücretli öğretmenlerin aldığı maaşlar da farklılık gösteriyor. Haftada 30 saat derse girsen alacağın maaş 16.200 TL'de kalıyor. Bir öğretmene herhalde bundan daha büyük hakaret edilemez. Ayrıca, sadece saat ücreti değil, sigorta prim gününde de mağduriyet yaşanıyor. Bir ay tam çalışmalarına rağmen on, on beş gün sigorta primleri yatırılıyor; yazın işten çıkarılıyorlar; ücret yok, sigorta primi yok. Bunlar herhalde 150 yaşında emekli olabilirler. Resmi tatillerde ve bayramlarda kadrolu öğretmenler maaşlarını kesintisiz olarak alıyor ancak ücretli öğretmen de herhangi bir sebepten dolayı okula gidemezse ücret kesintisi yapılıyor. Kar yağdı, valilik okulu tatil etti, ücret alamıyor, hiçbir statüye giremiyorlar. Okullarda çalışan yardımcı görevliler, hademeler asgari ücret alırken haftada 30 saat derse giren öğretmenin maaşı asgari ücretin altında kalıyor" dedi.

Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçişte üç artı bir yıl esasına bağlı olduğu için kadroya geçme, nakil ve tayin hakları olmadığını belirten Ağbaba, "Sözleşmeli olduğu dönemde örneğin bir ceza aldı, kademe ilerleme cezası aldı diyelim, işten direkt atılıyor ancak kadrolu öğretmen olsa disiplin cezasıyla işten atılamaz. Sözleşmeli öğretmen atandığı okulda norm fazlası duruma düşerse sözleşmesi feshedilebilir, feshedilmese bile il milli eğitimin ona gösterdiği okulda öğretmenlik yapmak zorunda kalabilir, 70-100 kilometre uzakta bir okula verilebilir" diye konuştu.

Okullarda öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi ve öğretmen alımlarında mülakatın kaldırılması konularına da değinen Ağbaba, şöyle konuştu:

" Bir mesele de biraz önce sözlerimin başında söylemiştim, biriniz yapıyorsunuz, biriniz bozuyorsunuz, arkadaşlar da övgüyle bahsettiler sizin bu yemek meselesinden. Okullara ücretsiz yemek verilmesi meselesi önemli. Siz getirdiniz, yeni gelen Bakan iptal etti

"Mülakatı kaldıracağız dediniz 85 milyonu kandırdınız"

Bir de bu mülakat meselesi... Sizin Bakanlığınız döneminde söz verildi, 11 Nisan 2023 tarihinde AK PARTİ seçim beyannamesinde yer aldı, kamuda mülakatın kaldırılacağı söylendi. 14 Mayıs seçimlerinden sonra hemen Sayın Bakan bir açıklama yaptı, "Mülakat yapacağız" dedi. Bu mülakat hakikaten çok kötü bir sistem. "Mülakata hayır, liyakat olsun" diyoruz. Yani kim hakkıyla giriyorsa, KPSS puanını kim alıyorsa mülakattan geçirilmeden mutlaka bu insanlar göreve başlatılmalıdır diyoruz. Tabii, birçok konuda mağduriyet var; 98 puan alıyor, atanamıyor; çok yüksek puan alıyor, atanamıyor. Bu konuda çok sıkıntı var. Bir de bu atanamayan öğretmen meselesi de önemli bir mesele, kangren olmuş durumda bu mesele de.

"Ülke tarikat ve cemaatler arasında pay edilmiş durumda"

Türkiye maalesef tarikatlar arasında, cemaatler arasında pay edilmiş durumda. Yani eskiden şu tarikattan, bu tarikattan diye söyleniyordu, şimdi tarikatın kolu seçiliyor. Yani İsmailağa cemaatinin hangi kolundan, Hakyol'un, Nakşibendi'nin hangi kolundan diye söyleniyor. Hakikaten ders almak lazım yani bir ders almak lazım. 15 Temmuz darbesini yaşayan Türkiye'nin bu konuda ders alması lazım. Devleti cemaatlere pay ederseniz o cemaatlerin yarın ne yapacağı belli olmaz. Dün Sağlık Bakanı atandı, işte giden Bakanın Nakşibendi tarikatının İskenderpaşa cemaatinden olduğu söyleniyor, yeni Sağlık Bakanının, Memişoğlu'nun ise Menzil cemaatine bağlı olduğu söyleniyor. Doğru mu, yalan mı bilmiyorum ama hakikaten devletin böyle bir şeyle anılması çok doğru değil. Devletin milli eğitimini tarikatlar değil Milli Eğitim yönetmeli, öğretmenler yönetmeli, eğitimciler yönetmeli. Devletin her ne sebeple olursa olsun tarikat ve cemaatle milli eğitimde bir bağı olmaması lazım. Bu sorun sadece Cumhuriyet Halk Partililerin ya da sadece bizim sorunumuz değil AK PARTİ'ye oy veren, MHP'ye oy veren, herkese oy veren insanların sorunu. Sonuçta bu çocuklar hepimizin çocuğu. Bu çocuklar eğer kötü eğitim alırlarsa, bilimsel eğitim almazlarsa, maalesef, Türkiye'nin de hem gelişmesine hem çocuklarımızın gelişmesine katkıda bulunmaz."

Kaynak: ANKA

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Milletvekili, Veli Ağbaba, Malatya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi'ni Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 16:29:42. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi'ni Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement