VELİ-DER'den Eğitim Hakkı Uyarısı

(ANKARA) - Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER), "Milli Eğitim Bakanlığı'nın ramazan ayı boyunca okullarda etkinlikler düzenlenmesine yönelik uygulaması; eğitim hakkı, laiklik ilkesi ve çocukların pedagojik gelişimi açısından ciddi sakıncalar barındırmaktadır. Milli Eğitim Bakanı'nın asli görevini hatırlatarak, çocuklarımıza yeterli beslenmenin sağlandığı, laik, bilimsel ve kamusal bir eğitim ortamını güvence altına almasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

VELİ DER'den, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ramazan ayı boyunca okullarda etkinlikler düzenlenmesine yönelik uygulamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ramazan ayı boyunca okullarda etkinlikler düzenlenmesine yönelik uygulamasının, eğitim hakkı, laiklik ilkesi ve çocukların pedagojik gelişimi açısından ciddi sakıncalar barındırdığı belirtilen açıklamada, Anayasa'nın 2. maddesinde güvence altına alınan laiklik ilkesi ile 42. maddesinde düzenlenen eğitim hakkı gereğince, devletin, eğitim hizmetini inançlar karşısında tarafsız biçimde sunmakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan eşitlik, bilimsellik ve çağdaşlık ilkelerinin, okul ortamlarının herhangi bir dini uygulamanın parçası haline getirilmesini açıkça dışladığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Pedagojik açıdan bakıldığında; çocukların yaş, gelişim ve bilişsel düzeyleri dikkate alınmaksızın yapılan dini içerikli etkinlikler, çocukların psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği gibi dışlanma, ayrımcılık ve baskı risklerini de beraberinde getirmektedir. Okullar, çocukların kendilerini özgür ve güvende hissettikleri kapsayıcı alanlar olmak zorundadır."

Okullarda ramazan temalı etkinliklerin, oruç tutan/ tutmayan çocuklar arasında ayrımcılığa yol açması, akran zorbalığına zemin hazırlaması, yemek yiyen çocukların baskılanması, görünmez kılınması ya da suçluluk duygusuna itilmesi, okul ortamında yemek saatlerinin fiilen işlevsizleştirilmesi sonucunu doğurması, beslenme hakkının ihlali anlamına gelir. Ayrıca ders sürelerini ve eğitimi ikinci plana atacak bir uygulamadır, kabul edilemez. Öğrenci Veli Derneğı olarak; Milli Eğitim Bakanı'nın asli görevini hatırlatarak, çocuklarımıza yeterli beslenmenin sağlandığı, laik, bilimsel, ve kamusal bir eğitim ortamını güvence altına almasını talep ediyoruz."