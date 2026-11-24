Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere 4 oda tahsis edildi, ambulans bağışlandı.

Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda, istasyon tahsisi ve ambulans bağışına ilişkin protokol imzalandı.

Protokole, Vali Recep Soytürk, Velimeşe OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim Tunçer, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar ve Velimeşe OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vehbi Canpolat imza attı.

Velimeşe OSB İtfaiye Binası içerisinde bulunan 4 odanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildiği, ayrıca OSB yönetimi tarafından sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere sıfır kilometre ambulans bağışlandığı belirtildi.

Vali Soytürk, vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti sunmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla istasyon için yer tahsis eden ve ambulans bağışında bulunan Velimeşe OSB yetkilileri ile sanayicilere teşekkür eden Soytürk, "112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve ambulans ilimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.