Velimeşe OSB, Tekirdağ'a 112 istasyonu için 4 oda tahsis etti, ambulans bağışladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Velimeşe OSB ile Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle itfaiye binasındaki 4 oda 112 istasyonuna tahsis edildi, sıfır kilometre ambulans bağışlandı. Vali Soytürk, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran desteğe teşekkür etti.
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere 4 oda tahsis edildi, ambulans bağışlandı.
Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda, istasyon tahsisi ve ambulans bağışına ilişkin protokol imzalandı.
Protokole, Vali Recep Soytürk, Velimeşe OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim Tunçer, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar ve Velimeşe OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vehbi Canpolat imza attı.
Velimeşe OSB İtfaiye Binası içerisinde bulunan 4 odanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildiği, ayrıca OSB yönetimi tarafından sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere sıfır kilometre ambulans bağışlandığı belirtildi.
Vali Soytürk, vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti sunmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla istasyon için yer tahsis eden ve ambulans bağışında bulunan Velimeşe OSB yetkilileri ile sanayicilere teşekkür eden Soytürk, "112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve ambulans ilimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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