Venedik\'te Marco Polo\'nun Fantastik Yolculuğu gösterisi sona erdi

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ÇEKİM TARİHİ: 13 Şubat 2024

"Bilinmeyen Topraklar: Marco Polo'nun Fantastik Yolculuğu" adlı gösteriden çeşitli görüntüler

İtalya'nın ünlü lagün kenti Venedik'te düzenlenen "Bilinmeyen Topraklar: Marco Polo'nun Fantastik Yolculuğu" adlı ışıklı su gösterisi Salı günü sona erdi.

2024 Venedik Karnavalı'nın ana etkinliklerinden biri olan gösteride, ünlü tüccar ve gezgin Marco Polo'nun Doğu'ya yaptığı 24 yıllık yolculuğun hikayesi anlatıldı.

Günde iki kez yapılan ve 30 dakika süren ışıklı su gösterisini, yerel halkın ve yabancı turistlerin katılımıyla ortalama 1.500 kişi izledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Venedik'ten bildiriyor. (XHTV)