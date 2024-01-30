Venezuela, ABD\'nin Yaptırımlarına Karşılık Vermeye Hazır

KARAKAS, 30 Ocak (Xinhua) -- Venezuela, ABD'nin yaptırımlarını yeniden başlatması yahut yeni yaptırımlar getirmesi halinde "şiddetli, mütekabil ve güçlü" şekilde karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Muhalefetle yürütülen uzlaşma görüşmelerinde hükümet heyetine başkanlık eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde ABD'nin atacağı ve ülkemizin barış içinde yaşama, ilerleme ve tek taraflı baskıcı önlemlerin tümünün kaldırılması hakkına mütecaviz nitelikte olduğu düşünülebilecek adımları dikkatle takip ediyoruz" dedi.

Rodriguez, Washington'ı ülkesinin içişlerine karışmaması yönünde uyardı.

Rodriguez, "Hiçbir baskı ve müdahaleyi kabul etmeyeceğimizi şimdiye kadar anlamış olmaları gerekir" diye konuştu.

ABD hükümeti Cumartesi günü Venezuela'ya yönelik yaptırım politikasını gözden geçirme kararını duyurmuştu. ABD, Venezuela Yüksek Mahkemesinin 2024'te düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı Maria Corina Machado'nun adaylığını iptal etme kararını "endişe verici" bulduğunu belirtmesinin ardından söz konusu kararı gündeme aldı.