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Venezuela, ABD'nin Yaptırımlarına Karşılık Vermeye Hazır - Son Dakika
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Venezuela, ABD'nin Yaptırımlarına Karşılık Vermeye Hazır

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ABD'nin yaptırımlarını yeniden başlatması veya yeni yaptırımlar getirmesi durumunda ülkenin şiddetli ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğini açıkladı. Rodriguez, ABD'nin ülkenin içişlerine karışmaması gerektiğini vurgulayarak, baskı ve müdahaleyi kabul etmeyeceklerini belirtti. ABD hükümeti ise Venezuela'ya yönelik yaptırım politikasını gözden geçirme kararı almıştı.

Venezuela, ABD\'nin Yaptırımlarına Karşılık Vermeye Hazır
30.01.2024 - 12:20,
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KARAKAS, 30 Ocak (Xinhua) -- Venezuela, ABD'nin yaptırımlarını yeniden başlatması yahut yeni yaptırımlar getirmesi halinde "şiddetli, mütekabil ve güçlü" şekilde karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Muhalefetle yürütülen uzlaşma görüşmelerinde hükümet heyetine başkanlık eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde ABD'nin atacağı ve ülkemizin barış içinde yaşama, ilerleme ve tek taraflı baskıcı önlemlerin tümünün kaldırılması hakkına mütecaviz nitelikte olduğu düşünülebilecek adımları dikkatle takip ediyoruz" dedi.

Rodriguez, Washington'ı ülkesinin içişlerine karışmaması yönünde uyardı.

Rodriguez, "Hiçbir baskı ve müdahaleyi kabul etmeyeceğimizi şimdiye kadar anlamış olmaları gerekir" diye konuştu.

ABD hükümeti Cumartesi günü Venezuela'ya yönelik yaptırım politikasını gözden geçirme kararını duyurmuştu. ABD, Venezuela Yüksek Mahkemesinin 2024'te düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı Maria Corina Machado'nun adaylığını iptal etme kararını "endişe verici" bulduğunu belirtmesinin ardından söz konusu kararı gündeme aldı.

Kaynak: Xinhua
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