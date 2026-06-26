Venezuela'daki Depremde Ölenlerin Sayısı 235'e Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremde Ölenlerin Sayısı 235'e Yükseldi

26.06.2026 09:35  Güncelleme: 10:44
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Venezuela'nın başkenti Karakas yakınlarında meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde ölü sayısı 235'e, yaralı sayısı ise en az 4 bin 300'e yükseldi. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(ANKARA) - Venezuela'nın başkenti Karakas yakınlarında meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiği yaralı sayısının da en az 4 bin 300 kişi olduğu açıklandı. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Karakas yakınlarında dün meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde ölenlerin sayısının 235'e yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısının da en az 4 bin 300 kişi olduğu açıklanırken, arama kurtarma ekipleri enkazlardaki çalışmalarına devam ediyor.

Venezuela devlet medyasına göre, ilk belirlemelerde göre 157 kişinin kayıp olduğu, yaklaşık 200 kişinin ise enkaz altında bulunduğu bildirildi. Yetkililer, sekiz hastanenin depremden etkilendiğini, bazı sağlık kuruluşlarının ise güvenlik gerekçesiyle acil olarak tahliye edildiğini açıkladı.

Başkent Karakas ile kıyı kenti La Guaira'da çok sayıda bina çökerken, enkaz altından yardım çağrıları duyulduğu bildirildi. Yetkililer, yaklaşık 250 binanın hasar gördüğünü ya da tamamen yıkıldığını açıkladı. Karakas'ın Chacao bölgesinde çöken bir binada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı. Bölge Belediye Başkanı Gustavo Duque, ekiplerin halen enkaz altında yaşam belirtisi gösteren kişilere ulaşmaya çalıştığını söyledi.

HAVALIMANI KAPATILDI, ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, Karakas yakınlarındaki Maiquetía Uluslararası Havalimanı'nın ciddi hasar nedeniyle kapatıldığını açıkladı. Terminalden paylaşılan görüntülerde tavanlardan toz ve moloz parçalarının düştüğü görüldü. Rodríguez ayrıca iki büyük depremin ardından bölgede en az 30 artçı sarsıntı kaydedildiğini belirtti. Yetkililer, vatandaşları hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, 12 uluslararası arama kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Venezuela'da olağanüstü hal ilan edilirken, ABD başta olmak üzere birçok ülke arama kurtarma çalışmalarına destek sözü verdi. Washington yönetimi 150 milyon dolarlık yardım açıklarken, arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla askeri nakliye uçakları ve gemiler gönderileceğini bildirdi. Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Meksika ve Katar'ın da yardım ekipleri göndereceği açıklandı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na (USGS), depremlerin geniş bir alanda büyük yıkıma yol açtığını belirterek, depremin büyüklüğü, nüfus yoğunluğu ve geçmiş depremlerden elde edilen veriler ışığında, ölü sayısının artabileceği endişesini dile getirdi.

NE OLMUŞTU

Venezuela'nın başkenti Karakas yakınlarında dün yerel saatle 18.04'te 7,2, saniyeler sonra da 7,5 büyüklüğünde iki deprem yaşanmıştı. Her iki depremin de yüzeye yakın derinlikte gerçekleşmesi, yıkımın boyutunu artırdı. Depremlerin ulusal tatil gününde meydana gelmesi nedeniyle çok sayıda kişinin evlerinde bulunduğu ifade edildi. Venezuela'nın, iki tektonik plakanın kesişim noktasında bulunduğu ve depremlerin bu plakalar arasındaki gerilimin ani boşalması sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor. Ülkede son büyük deprem 1967 yılında Karakas'ta yaşanmış ve yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ANKA

Venezuela, Politika, 3. Sayfa, Caracas, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'daki Depremde Ölenlerin Sayısı 235'e Yükseldi - Son Dakika

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