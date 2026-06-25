Venezuela'da 7,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'da 7,5 Büyüklüğünde Deprem

25.06.2026 02:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

USGS, Venezuela'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı; hasar ve tsunami uyarıları yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'nın iç kesimlerinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,5 olarak revize etti.

USGS, depremin merkez üssünün Venezuela'nın Carabobo eyaletine bağlı Moron kentinin 16 kilometre güneybatısında olduğunu ve büyüklüğünün 7,5 olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Venezuela basınına göre, depremin ardından başkent Caracas'ta çok sayıda bina tahliye edilirken, panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.

Merkez üssüne yakın bölgeler ile başkentte bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirilirken, depremin kıyıya yakın ve sığ derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle Karayipler'deki bazı ada ülkeleri için tsunami uyarıları yapıldı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkentin merkezinde yer alan San Bernardino Kilisesi yakınlarında bazı binaların kısmen çöktüğü veya ağır hasar aldığı bildirildi.

Başkentin doğusundaki Altamira ve Los Palos Grandes semtlerinde bazı yüksek katlı binaların dış cephelerinde hasar ve derin çatlaklar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Venezuela, 3. Sayfa, Deprem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da 7,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Peru’da seçim krizi Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı Peru'da seçim krizi! Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı
Almanya’da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu
ABD, Tel Aviv’deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
İşte Dünya Kupası bu Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler İşte Dünya Kupası bu! Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler

03:07
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
02:24
Montella’dan istifa sorusuna yanıt
Montella'dan istifa sorusuna yanıt
23:56
İsviçre, Kanada’yı yenerek liderliği kaptı
İsviçre, Kanada'yı yenerek liderliği kaptı
23:53
Trump: KAAN’da Ankara’nın istediği olacak
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak
21:55
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
21:39
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 03:28:13. #7.13#
SON DAKİKA: Venezuela'da 7,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.