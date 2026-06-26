Venezuela'da Büyük Depremler Korku Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'da Büyük Depremler Korku Yarattı

26.06.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'da peş peşe meydana gelen depremler, 235 can aldı. Depremzedeler korku dolu anları anlatıyor.

Peş peşe iki büyük depremin meydana geldiği Venezuela'da vatandaşlar, deprem anında yaşadıkları korkuyu dile getirdi.

Venezuelalı depremzedeler, yaşadıkları korku ve paniği AA muhabirine anlattı.

Caracas halkı, geceyi meydanlarda endişe içinde geçirirken arama kurtarma ekipleri de enkazlarda çalışmalarını sürdürdü.

Los Palos Grandes bölgesinde yaşayan Mary isimli depremzede, depremde dairesinde mahsur kaldığını belirterek, "Kapı üzerime kapandı ve dışarı çıkamadım." ifadesini kullandı.

Kaçmayı başardıktan sonra kızının yere düştüğünü ve panik içinde kaçmaya çalışan insanların kızını yaraladığını anlatan Mary, yakınlardaki 13 katlı bir binanın yıkıldığına da şahit olduğunu dile getirdi.

Mary, "Bir binanın gözlerinizin önünde yerle bir olduğunu görmek şok edici." dedi.

"Ailem için endişeliyim"

20 yaşındaki Yaser Ramirez de sarsıntı başladığında sokakta olduğunu, önce ağır yüklü bir kamyon geçtiğini sandığını ancak daha sonra binaların yıkılmasıyla bunun deprem olduğunu anladığını söyledi.

Ramirez, "İnsanlar koşuyordu, caddenin ortasında durdular çünkü onlara bunu yapmaları söylendi." diye konuştu.

Aile apartmanlarının ağır hasar aldığını aktaran Ramirez, "Henüz uyuyamadım çünkü ailem için endişeliyim." dedi.

Oturduğu 14 katlı apartmandan kaçan Euniz Aria ise "Bu korkunç bir deneyimdi. Tek yapabildiğim anahtarlarımı alıp olabildiğince hızlı evi terk etmekti. Bunun kimsenin başına gelmesini istemem." ifadelerini kullandı.

Aria, halihazırda bölgede sağlık şartlarının çok kötü olduğunu vurgulayarak, "Pamuk bile yok." diye konuştu.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ardışık iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Venezuela, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Büyük Depremler Korku Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

13:29
EuroLeague’den tarihi karar Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:44
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle
Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:36:27. #7.13#
SON DAKİKA: Venezuela'da Büyük Depremler Korku Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.