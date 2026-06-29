Venezuela'da Deprem Felaketi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'da Deprem Felaketi

Venezuela\'da Deprem Felaketi
29.06.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

La Guaira'da 24 Haziran'daki depremler sonrası tatil mahalleleri yerle bir oldu, arama kurtarma sürüyor.

Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden ???????Caravellada ve Cariba, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

Karayip kıyılarında Venezuelalıların sıklıkla tatillerde tercih ettiği, kiralık evlerin bulunduğu Caravellada ve Cariba mahalleleri, resmi tatile denk gelen 24 Haziran'daki depremlerde yerle bir oldu.

Enkaz altında kalanların seslerinin duyulabilmesi için sürücülerin, motosiklet ve araçlarının kontağını kapatıp elleriyle ittikleri bölgede yaşam zor şartlarda devam ediyor.

Dükkanların ve süpermarketlerin açılamadığı, binaların enkaza döndüğü, yollarda yarıkların oluştuğu bölge, felaketin boyutunu ortaya koyuyor.

Yakınları enkaz altında kalanların umut ve hüzünle karışık bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekiplerinin akın ettiği Venezuela'da depremin ardından geçen günlere rağmen hala enkaz altından kurtarılanların olması umutları taze tutuyor.

"Depremi inanılmaz derecede güçlü hissettim"

Venezuelalı Mari, AA muhabirine, depreme binanın giriş katında yakalandığını belirterek, "Depremi inanılmaz derecede güçlü hissettim. Önce hafif bir sarsıntı gibi geldi ama sonra hemen tekrarlayan bir sarsıntı ve şok gibiydi." dedi.

Zemin katta olmasına rağmen dışarı çıkmakta zorlandığına dikkati çeken Mari, "Dışarı çıkmaya çalışırken düştüm ve herkes üzerimden geçti. (Binanın bulunduğu) La Playa Caddesi'ndeki her şey yıkıldı, yerle bir oldu." ifadelerini kullandı.

Mari, depremde büyük binaların çöktüğünü dile getirerek, "Bu binada çok zaman geçirirdim çünkü kız kardeşim ve eşi bu binada yaşıyordu, sürekli onları ziyaret ederdim. Kız kardeşim binanın 6. katında mahsur kaldı. Hayatta olmadığı düşünülüyor ama bilemiyorum." diye konuştu.

"Durum çok kırılgan, hala çok şeye ihtiyacımız var"

Venezuelalı Doktor Suheyb Bohandan da deprem esnasında eğitim için başka bir kentte olduğunu söyledi.

Depremin ardından La Guaira'ya geldiğini anlatan Suheyb, ABD'de olan akrabalarının kendisine yakınlarının depremde öldüğünü söylediklerini aktardı.

Suheyb, "Hala hayatta olabilirler, böyle umuyoruz, mucizeler hala gerçekleşiyor." dedi.

Gönüllü sağlık hizmeti vermeye başladığını belirten Suheyb, deprem bölgesindeki insanlara yurt dışındaki yakınlarının desteğiyle ilaç temin ettiğini anlattı.

Venezuela'daki duruma dikkati çeken Suheyb, "Durum çok kırılgan. Şükür ki biz Venezuelalılar olarak bir aradayız ve ilaç gibi çeşitli ihtiyaçları topluyoruz. Hala çok şeye ihtiyacımız var, birçok şey eksik." diye konuştu.

Suheyb, "Yakınlarınıza iyi bakın, her zaman onlarla birlikte olun, işleri son dakikaya bırakmayın." tavsiyesinde bulundu.

Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde en az 1450 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğal Afetler, Venezuela, 3. Sayfa, Güncel, Deprem, Tatil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Deprem Felaketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
Enez’de Boğulma Olayı Enez'de Boğulma Olayı
Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz

11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:59
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç Anne, amca ve eski eş tutuklandı
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 11:50:48. #7.12#
SON DAKİKA: Venezuela'da Deprem Felaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.