Venezuela'da Deprem Felaketi: 32 Ölü, 700 Yaralı - Son Dakika
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Venezuela'da Deprem Felaketi: 32 Ölü, 700 Yaralı

25.06.2026 08:34
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Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 32 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla yaralı var.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi.

Depremde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

La Guaria'nın depremden en çok etkilenen eyalet olduğunu kaydeden Rodriguez, "Onlarca bina yıkıldı, Tanrı'nın kurtarmamıza izin verdiği canları kurtarma yönündeki o zorlu görevi yürütüyoruz. La Guaria gerçek bir trajedi ile karşı karşıya ve afet bölgesi oldu." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Delcy Rodriguez, Doğal Afetler, Venezuela, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Deprem Felaketi: 32 Ölü, 700 Yaralı - Son Dakika

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