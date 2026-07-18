Venezuela'da Deprem Felaketi: 5 Bin 69 Ölü

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 69'a yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 139 artarak 5 bin 69'a yükseldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, arama-kurtarma çalışmalarının aksamaması için vatandaşlardan en çok can ve mal kaybının yaşandığı La Guaira'ya özel araçlarıyla gitmemelerini ve yardımları yalnızca belirlenen toplama noktalarına teslim etmelerini istedi.

Ulusal basına göre, ülkenin ulusal ve uluslararası hava ulaşımında önemli bir yere sahip Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, depremde oluşan hasar nedeniyle henüz yeniden hizmete açılamadı.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.