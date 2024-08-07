Venezuela'da devlet başkanı seçiminde 10 aday mahkemeye çağrıldı

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Venezuela'da 28 Temmuz devlet başkanı seçiminde yarışan 10 aday, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) tarafından davet edildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, seçimde hile yapıldığı iddiaları üzerine 10 adayı mahkemeye çağıran TSJ, Nicolas Maduro'nun kazandığı seçimin resmi sonuçlarını adaylarla paylaşacak.

TSJ Başkanı Caryslia Rodriguez, yaptığı açıklamada, resmi seçim sonuçlarının tasdik edilmesi amacıyla adayların bizzat mahkemeye çağrıldığını ve gelmeyenler hakkında hukuki süreç başlatılacağını belirtti.

Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in mahkemeye gidip gitmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Gonzalez, devlet başkanı seçimine ilişkin internet sitelerinde yayımladıkları sonuçlarda, seçimi yüzde 67 ile kendilerinin kazandığını savundu.

Basına göre, Devlet Başkanı Maduro ve diğer 8 aday Yüksek Mahkeme'ye gidecek.

Bu arada, devlet televizyonu Venezolana'nın haberine göre, Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, seçim tutanaklarını TSJ'ye teslim etti.

Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.