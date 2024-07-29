Venezuela'da Devlet Başkanı Seçiminde Halk Yoğun İlgi Gösteriyor

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Venezuela'da devlet başkanı seçiminde halk, sandıklara yoğun ilgi gösteriyor.

Yerel saatte 06.00'da (TSİ 13.00) sandıkların açılmasının ardından Venezuelalıların sandık başlarında uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Başkent Karakas'ın çeşitli noktalarında, oy kullanmak için sabahın erken saatlerinden itibaren okullara akın eden vatandaşlar, yetkililer gözetiminde oyunu kullandı.

Yetkililer, şu ana kadar oy kullanma merkezlerinde herhangi bir olayın yaşanmadığını belirterek, polis ve askerin yoğun güvenlik önlemleri aldığını duyurdu.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) yetkililerinin eşlik ettiği uluslararası gözlemciler ise okullarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, son yılların en yüksek katılımlı seçimi olması bekleniyor. Sonuçların gece saatlerine doğru netleşmesi öngörülüyor.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, Venezuela'daki seçimlere gözlemci gönderdi.

Seçimlerden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.???????