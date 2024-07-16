Venezuela'da düşen uçakta uyuşturucu kaçakçılığı şüphesi - Son Dakika
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Venezuela'da düşen uçakta uyuşturucu kaçakçılığı şüphesi

Venezuela'nın Portuguesa eyaletinde düşen bir uçakta, uyuşturucu kaçakçılığına dair şüpheler bulunuyor. Uçağın yanında ölü bir mürettebat ile bir Meksika pasaportu ve ABD'den alınmış uçak kullanma ruhsatı gibi eşyalar bulundu. Uçağın kendisini tanıtmayı reddetmesi ve tanıtıcı plakalarını gizlemesi üzerine hava tecrit ve önleme emri verildiği belirtildi.

16.07.2024 09:39
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KARAKAS, 16 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'nın orta batı kesimindeki Portuguesa eyaletinde uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığından şüphelenilen bir uçak düştü.

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler Stratejik Operasyon Komutanlığı Genel Komutanı Domingo Hernandez Larez, Pazartesi günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Venezuela hava sahasına yasadışı giriş yaptığı yerel yetkililerce tespit edilen uçağın Venezuela askeri uçaklarından kaçmaya çalıştığını söyledi.

"Uçağın yanında ölü bir mürettebat ile bir Meksika pasaportu ve ABD'den alınmış uçak kullanma ruhsatı gibi eşyalar bulundu" diyen Larez, uçağın uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığını gösteren malzemelerin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

Larez, ülkeye yasadışı girişi tespit edilen uçağın düşman hedef ilan edildiğini belirtti.

Komutan, uçağın kendisini tanıtmayı reddedip, yer belirleyici ve uydu aktarıcı cihazlarını kapatması ve tanıtıcı plakalarını gizlemesi üzerine hava tecrit ve önleme emri verildiğini kaydetti.

Larez, Venezuela Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli girişimleri görmezden gelen pilotun zorunlu iniş yapmayı denediğini ve bunun ise kazaya sebebiyet verdiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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