Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, elektrik sektörüne özel ve yabancı yatırım çekmeyi amaçlayan Elektrik Hizmetleri Yasası reformunu imzalayarak yürürlüğe koydu.

Elektrik sektöründe uzun süredir devam eden ve bu yıl daha da ağırlaşan krizin ortasında Ulusal Meclis'in kabul ettiği yasa reformu Rodriguez'in imzasıyla yürürlüğe girdi.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Rodriguez, "Bu reform çok önemli, ulusal elektrik hizmetini iyileştirmek amacıyla elektrik üretim süreçlerine yerli ve uluslararası özel sektörün katılımına ve müdahalesine imkan tanıyacak. Bu, tarihi bir adım, ileriye doğru atılmış bir adım niteliğinde bir yasa." ifadelerini kullandı.

Ulusal basına göre, stratejik sektörleri yabancı sermayeye açmaya yönelik yasal değişiklikler kapsamında kabul edilen yeni Elektrik Sistemi ve Hizmetleri Organik Yasası, elektrik üretiminin devlet şirketlerinin yanı sıra yetkili karma ve özel şirketler tarafından da yapılmasına imkan tanıyor.

Düzenlemeye göre, özel şirketlere verilecek imtiyazlar azami 25 yıllık bir süreyle tanınabilecek.

Venezuela'da 10 yılı aşkın süredir devam eden elektrik krizi, son bir yılda kesintilerin artması ve orta ölçekli kentlerde bile saatlerce elektrik verilememesi nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde protestolara yol açtı.

Muhalefet ve uzmanlar arızaları yolsuzluk ve bakım eksikliğine bağlarken, hükümet sorunun yaptırımlar, iklim olayları ve sabotajlardan kaynaklandığını savunuyor.