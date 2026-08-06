Venezuela'da Havalimanı Yeniden Açıldı

Venezuela'nın en büyük havalimanı Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın 24 Haziran'daki depremlerin ardından ilk kez kademeli olarak hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Ulusal basına göre, çifte depremlerden etkilenen La Guaira eyaletindeki Maiquetía kentinde bulunan Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, Panama'dan gelen bir uçakla uluslararası kargo operasyonlarına yeniden başladı.

Ulaştırma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, operasyonların yeniden başlamasının havalimanının kademeli olarak yeniden faaliyete geçirilmesi kapsamında olduğu belirtilerek, terminalde henüz ticari uçuşlara başlanmadığı bildirildi.

Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde pist ve terminal bölümlerinde oluşan hasar nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarına kapatılmıştı.

Depremlerin ardından birçok hava yolu şirketi, operasyonlarını başkent Caracas'a yaklaşık 172 kilometre uzaklıktaki Carabobo eyaletinin başkenti Valencia Havalimanı'na taşımıştı.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı maddi hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.