Venezuela'da düzenlenen devlet başkanı seçiminde sandıkların kapanmasının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçisi yüzlerce kişi, Miraflores Sarayı önünde bir araya geldi.
Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıklamasını başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te bekleyen iktidar partisi yanlıları, sevinç gösterisinde bulunuyor.
Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, Devlet Başkanı Maduro lehine sloganlar atıyor.
PSUV Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, kalabalığa yönelik yaptığı konuşmada, seçimlerden zaferle ayrılacaklarını belirtti.
Sandıkların kapanmasının üzerinden 4 saat geçmesine rağmen CNE henüz sonuçlara ilişkin açıklama yapmadı.
Venezuela'da 10 adayın katıldığı devlet başkanı seçiminde yarış, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Devlet Başkanı Maduro ve muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.
Seçimlerden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.???????
Son Dakika › Güncel › Venezuela'da Maduro Destekçileri Seçim Sonuçlarını Bekliyor - Son Dakika
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