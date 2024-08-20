Venezuela'da muhalefet lideri Maduro'ya barışçıl geçiş çağrısı yaptı

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Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminin muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "barışçıl şekilde iktidarı bırakma" çağrısında bulundu.

Gonzalez, X sosyal medya platformundan paylaştığı videoda Maduro'ya seslenerek "Siz ve hükümetiniz kenara çekilmeli ve barışçıl bir geçişi başlatmak için şimdi adım atmalısınız. Ulusumuzun güvenilir demokratik dönüşümünü başlatmak için siyasi diyaloğa hazırım." dedi.

Maduro'yu demokrasiye engel olmakla suçlayan Gonzalez, "Sayın Maduro, halk artık bu kadar çok suistimal ve yolsuzluktan bıktı. Demokratik geçişe engel olduğunuz her gün Venezuelalılar özgür olmayan bir ülkenin acısını çekiyor." diye konuştu.

Gonzalez, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) Maduro'yu 29 Temmuz'da galip ilan etmesinin ardından sonuçları tanımayacaklarını duyurmuş ve ellerindeki tutanaklara göre yüzde 67 ile devlet başkanı seçimini kendisinin kazandığı iddiasında bulunmuştu.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddetmişti.