Venezuela'da Yeni Deprem: 4,6 Büyüklüğünde - Son Dakika
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Venezuela'da Yeni Deprem: 4,6 Büyüklüğünde

29.06.2026 17:40
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Venezuela'da, önceki büyük depremlerin ardından 4,6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

LA Venezuela'da geçen hafta meydana gelen iki büyük depremin ardından ülkenin kuzey açıklarında 4,6 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) verilerine göre, Caraballeda kasabasının 27 kilometre kuzey açıklarında deprem meydana geldi.

Karayipler Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının 4,6 büyüklüğünde olduğu belirlendi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremin ardından henüz hasar bildirilmediğini açıkladı.

Öte yandan, geçen hafta meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Ölü sayısı 1450'ye çıktı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5; aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi verilmişti.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye, yaralı sayısı 3 bin 150'nin üstüne çıkarken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Venezuela, 3. Sayfa, Ekonomi, Deprem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Yeni Deprem: 4,6 Büyüklüğünde - Son Dakika

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