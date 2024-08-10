Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Brezilya, Kolombiya ve Meksika liderleriyle görüşme planlıyor - Son Dakika
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Brezilya, Kolombiya ve Meksika liderleriyle görüşme planlıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz seçimlerini ele almak üzere Brezilya, Kolombiya ve Meksika devlet başkanlarıyla görüşme planladığını söyledi. Maduro, bu ülkelerin ana akım medyasında dolaşan haberlerin hepsi manipülasyon olduğunu belirtti.

10.08.2024 05:09
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz seçimlerini ele almak üzere Brezilya, Kolombiya ve Meksika devlet başkanlarıyla görüşme planladığını söyledi.

Başkent Caracas'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Maduro, telefonunun 24 saat boyunca Brezilya, Kolombiya ve Meksika liderlerine açık olduğunu kaydetti.

Maduro, "Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya son derece saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde onlarla iletişim kurmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu liderlerin hükümetlerine saygı duyduğunu ve yorum yapmayacağını dile getiren Maduro, "Bu ülkelerin ana akım medyasında dolaşan haberlerin hepsi manipülasyondur. Ama sorun değil, biz bu haberleri çürütmekte uzmanız." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, muhalif lider Maria Corina Machado ile müzakere etmeyeceğini vurgulayarak, "Bu ülkede Machado ile müzakere yapması gereken tek kişi başsavcıdır. Bırakın adaletle yüzleşsin ve işlediği suçların hesabını versin. Gerçekten uygun olan tek müzakere budur." dedi.

Muhalif lider Machado, en son yaptığı açıklamada, Maduro hükümeti için "en iyi seçeneğin" müzakere masasına oturmak olduğunu belirtmişti.

3 ülke daha önce de ortak açıklama yayımlamıştı

Brezilya, Kolombiya ve Meksika, 2 Ağustos'ta, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimine giden Venezuela halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ortak açıklama yayımlamıştı.

Ortak açıklamada, Brezilya, Kolombiya ve Meksika'nın oy sayım sürecini yakından takip ettiği belirtilerek, Venezuela'daki seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve sandık bazında detaylı oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşma çağrısında bulunmuştu.

Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Brezilya, Kolombiya ve Meksika liderleriyle görüşme planlıyor - Son Dakika

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