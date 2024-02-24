Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye, Filistin halkının zaferinde önemli bir rol oynadı - Son Dakika
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Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye, Filistin halkının zaferinde önemli bir rol oynadı

Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye, Filistin halkının zaferinde önemli bir rol oynadı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil: "(Türkiye'nin) Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz"

24.02.2024 19:51  Güncelleme: 19:53
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Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil: "( Türkiye'nin) Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz"

Kaynak: AA

Venezuela, Filistin, Türkiye, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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