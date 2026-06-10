Venezuela Hükümeti Machado'nun Seçim Çağrısını Reddetti - Son Dakika
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Venezuela Hükümeti Machado'nun Seçim Çağrısını Reddetti

10.06.2026 04:34
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Venezuela hükümeti, muhalif lider Machado'nın seçim müzakeresi çağrısını geri çevirdi.

Venezuela hükümeti, Nobel Barış Ödülü sahibi muhalif lider Maria Corina Machado'nın ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi amacıyla müzakere başlatılması yönündeki çağrısını reddetti.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, İçişleri Bakanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) Genel Sekreteri Diosdado Cabello, ülkeyi yeniden seçimlere götürme konusunda muhataplarının muhalif lider Machado olmadığını söyledi.

Yeni bir seçimin gündemlerinde bulunmadığını vurgulayan Cabello, "(Muhalefetle müzakere) Böyle bir şey gündemimizde yok. Machado ile ise bunun kesinlikle söz konusu olmayacağını açıkça ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in dünyanın hiçbir yerinde muhalefetle iddia edildiği şekilde bir müzakere yürütmediğini belirten Cabello, "Onlar (muhalifler) bu ülkede şart koşacak durumda değiller." ifadesini kullandı.

Muhalif lider Machado, Norveç'in başkenti Oslo'da verdiği özel röportajda, geçiş sürecinin tüm tarafların katılımıyla düzenli, barışçıl ve güvenceler temelinde yürütülmemesi halinde Venezuela'da "her an her şeyin olabileceği" uyarısında bulunmuştu.

Barışçıl bir geçiş süreci için seçimlerin düzenlenmesi çağrısı yapan Machado, bu konuda Rodriguez hükümetiyle müzakereye hazır olduğunu duyurdu.

Machado, yakın zamanda Venezuela'ya döneceğini ve düzenlenecek seçimlerde aday olmayı planladığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Venezuela, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela Hükümeti Machado'nun Seçim Çağrısını Reddetti - Son Dakika

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