Venezuela ve ABD'den Verimli Görüşme

06.03.2026 06:05
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ABD İçişleri Bakanı Burgum ile stratejik fırsatları ele aldı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum ile "verimli" bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Burgum ile başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yaptığı toplantıya değindi.

Burgum'ın ülkesine yaptığı ziyaretin önemine işaret eden Rodriguez, "ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Madencilik gündemimizi gözden geçirdik, yatırım akışları ve yeni teknolojiler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Halkımızın yararına olacak stratejik fırsatların teşvik edilmesinin önemini ele aldık." ifadelerini kullandı.

Rodriguez, Venezuela'nın ulusal kalkınmayı desteklemek ve halkın refahını artırmak için uluslararası ilişkileri güçlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Toplantıya, ABD'nin Venezuela İşleri Birimi Maslahatgüzarı Laura Dogu ve Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello da katıldı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Venezuela, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

