Venk Suyu Ayazması Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Venk Suyu Ayazması Yeniden Açıldı

Venk Suyu Ayazması Yeniden Açıldı
13.06.2026 18:06
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Amasya'daki tarihi Venk Suyu Ayazması, restorasyon sonrası ziyaretçilere kapılarını açtı.

AMASYA'da, Hristiyan dünyası için kutsal kabul edilen yaklaşık 200 yıllık tarihi Venk Suyu Ayazması, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı. Açılışın ardından Rum ve Ermeni ziyaretçiler ayazmada ayin düzenledi.

Amasya'nın Gökmedrese Mahallesi'nde bulunan Venk Suyu Ayazması için Amasya Belediyesi tarafından hazırlanan restorasyon ve çevre düzenleme projesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKAP) desteğiyle hayata geçirildi. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen tarihi yapıdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından açılış töreni düzenlendi. Törene; Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ve Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Hristiyan dünyasında kutsal kabul edilen Venk Suyu Ayazması, ana kayadan sızarak biriken doğal kaynak suyuyla biliniyor. Tarihi yapının 18'inci ve 19'uncu yüzyıllar arasında Osmanlı döneminde inşa edildiği tahmin ediliyor. Rum ve Ermeni toplumları için önemli bir inanç merkezi olarak kabul edilen ayazmanın suyu, yurt içi ve yurt dışından gelen din adamları tarafından vaftiz törenlerinde kullanılmak üzere alınırken, dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçiler tarafından da kutsal kabul ediliyor. Restorasyon çalışmalarıyla yeniden turizme kazandırılan yapının, Amasya'nın kültür ve inanç turizmine de katkı sunması bekleniyor. Açılış töreninin ardından kente gelen Rum ve Ermeni ziyaretçiler ayazmada ayin gerçekleştirdi.

'AMASYA ORTAK YAŞAM KÜLTÜRÜNÜ KORUMAYI BAŞARMIŞTIR'

Açılış öncesi konuşan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya'nın farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kadim bir şehir olduğunu belirterek, "Amasya'da birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinden birini daha yaşatıyoruz. Şehrimiz, her türlü etnik ve mezhepsel farklılığa rağmen ortak yaşam kültürünü korumayı başarmış bir kenttir. Bu nedenle Venk Suyu Ayazması'nın yeniden ayağa kaldırılmasını çok önemsiyoruz. Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına elimizden gelen gayreti gösterdik" dedi.

Amasya Valisi Önder Bakan ise; DOKAP ve Amasya Belediyesi iş birliğiyle önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini ifade ederek, "Venk Suyu ile ilgili gerçekleştirilen bu proje güzel bir iş birliği örneği oldu. Tarihi yeniden canlandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı. Sahip olduğumuz tüm tarihi ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Venk Suyu Ayazması'nın açılışı yapıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Amasya, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

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