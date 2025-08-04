Veracruz Cezaevinde İsyan: 7 Ölü, 11 Yaralı

MEKSİKO, 4 Ağustos (Xinhua) - Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletinin Tuxpan şehrindeki bir cezaevinde çıkan isyanda en az 7 mahkum hayatını kaybetti, 11 mahkum da yaralandı.

Eyalet Kamu Güvenliği Sekreterliği'nin pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, cumartesi günü öğleden sonra çıkan isyanın ardından Ulusal Muhafız birliklerinin, Ulusal Savunma ve eyalet Kamu Güvenliği Sekreterliği personeliyle birlikte pazar sabahı Sosyal Yeniden Entegrasyon Merkezi'nin kontrolünü yeniden sağladığı belirtildi.

Açıklamada, "Çıkan isyan sonucu 7 mahkumun hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı, yaralıların farklı hastanelerde tedavi altına alındığı bildirilmiştir" denildi.

Ayrıca ayaklanma nedeniyle bazı noktalarda çıkan yangınların tamamen söndürüldüğü ve mahkumların bir bölümünün Panuco kasabasındaki bir cezaevine nakledildiği de ifade edildi.

Veracruz eyalet hükümeti, diğer devlet kurumlarıyla koordineli olarak iyi yönetişim sağlama ve cezaevlerindeki güvenlik koşullarını iyileştirme konusunda kararlı olduklarını yineledi.