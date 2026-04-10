Vergi Affı Beklentilerine Bakan Şimşek'ten Net Yanıt: 'Çok Açık, Çok Net Bir Af Olmayacak'

Son dönemde sosyal medya ve kamuoyunda yeni bir vergi affı beklentisi yayılmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 9 Nisan Perşembe günü bir televizyon programında bu beklentilere yanıt verdi. Bakan Şimşek, 'Bir vergi affı niteliğinde bir yapılandırma arayışı varsa; asla çok açık, çok net bir af olmayacak.' şeklinde bir açıklama yaptı. Bu sözler, mevcut koşullar altında kapsamlı bir vergi affının gündemde olmadığına işaret ediyor.

Vergi affı, ilk etapta kamu alacaklarının tahsilini kolaylaştıran bir yöntem gibi görünse de, aslında önemli bir adalet sorunu yaratmaktadır. Düzenli bir biçimde vergi ödeyen mükellefler açısından bu tür affın varlığı, bir tür cezalandırma anlamına gelirken; yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için adeta bir ödül niteliği taşır. Ayrıca, vergi affından sadece zor durumda olan mükellefler yararlanmıyor. Bu durum, af beklentisini alışkanlık haline getiren bir kesimin oluşmasına yol açar. Bu da, mükellefler arasında 'nasıl olsa af çıkar' düşüncesinin yayılmasına ve vergiye gönüllü uyumun azalmasına neden olur. Böyle bir ortam, dürüst ve uyumlu mükelleflerin motivasyonunu da olumsuz etkiler.

Daha önemlisi, bu yaklaşım devlet ile mükellefler arasındaki güven ilişkisini zedeler. Devletin vergi alacaklarından af yoluyla vazgeçmesi, yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için avantaj sağlarken, kurallara uyanlar açısından büyük bir haksızlık oluşturur. Bu nedenle, vergi afları sadece mali bir araç olarak değil, aynı zamanda vergi ahlakını ve kamu otoritesine olan güveni etkileyen bir politik olarak incelenmelidir. Vergi affı beklentisinin sürekli olarak gündemde tutulması, kısa vadede bazı çözümler sunsa da uzun vadede vergi sistemine zarar verebilir.

Türkiye açısından vergi affı uygulamaları oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından kısa bir süre sonra, 29 Eylül 1920 tarihinde kabul edilen 30 sayılı Kanun ile ilk vergi affı düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet döneminin ilk affı ise 17 Mayıs 1924 tarihinde kamuoyunda Umumi Af Kanunu olarak bilinen düzenlemedir. Dikkat çekici olan, vergi affı uygulamalarının zaman içinde artış göstermesidir. Cumhuriyetin ilk 36 yılı boyunca yalnızca 7 kez başvurulan bu yöntem, sonraki 19 yılda 8'e ulaşmış; özellikle 1980 sonrasında belirgin bir ivme kazanmıştır.

Bu artış eğilimi günümüze yaklaştıkça daha da belirginleşmiş ve son 25 yılda 15 ayrı vergi affı düzenlemesi yürürlüğe girmiştir. Bugün itibarıyla tablo oldukça çarpıcı bir hale gelmiştir: Cumhuriyet tarihi boyunca 41'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından bu yana ise 42'nci vergi affı düzenlemesi yapılmıştır. Başka bir deyişle, vergi affı artık istisnai bir uygulama olmaktan çıkmış ve sistematik bir hale gelmiştir. 1924 ile 1960 yılları arasında 7, 1961 ile 1980 yılları arasında 8, 1981 ile 2000 yılları arasında 11 ve 2000 ile 2026 yılları arasında ise 15 af kanunu çıkarılmıştır. Bu da yaklaşık her iki buçuk yılda bir vergi affı yapıldığı anlamına gelmektedir.

Vergi mevzuatında vergi affına dair açık bir tanım veya doğrudan bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, kamuoyunda vergi affına dair oldukça net bir algı oluşmuştur. İlginç olan, bu kavramın hukuki metinlerde genellikle farklı isimler altında yer almasıdır. Ülkemizde uzun yıllar boyunca vergi afları, doğrudan af ya da mali af şeklinde anılmıştır. 1981 yılına kadar bu terminoloji oldukça yaygındı. 1980 sonrasında ise dikkat çekici bir dil değişimi gerçekleşmiştir. Af kavramı giderek terk edilmeye başlanmış ve bunun yerine daha teknik ve nötr ifadeler tercih edilmiştir.

2000'li yıllara gelindiğinde ise bu dönüşüm daha da belirginleşmiştir. Artık af kelimesi yerine; yeniden yapılandırma, varlık barışı veya varlıkların ekonomiye kazandırılması gibi ifadeler kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle son yıllarda varlık barışı kavramı, vergi aflarının en yaygın adı haline gelmiştir. İsimlerin değişmesi, özde pek bir şeyin değişmediğini göstermektedir. Af demekten kaçınılsa bile, düzenlemelerin niteliği çoğu zaman aynı kalmaktadır. Bu durum, vergi aflarının yalnızca hukuki değil, aynı zamanda siyasal ve iletişimsel bir tercih olduğunu ortaya koymaktadır.

Vergi affı tartışmaları Türkiye'de neredeyse sürekli bir hal almıştır. Her ekonomik dalgalanma, her bütçe sıkışıklığı veya her seçim dönemi, bu beklentiyi yeniden gündeme getirmektedir. Ancak bu mesele, sadece bir maliye politikası tercihi değil; aynı zamanda vergi adaleti, hukuk devleti ilkesi ve kamuya duyulan güvenle de doğrudan ilgilidir. Vergi affı, kısa vadede kamu gelirlerini artıran pratik bir yöntem gibi görünse de uzun vadede sistemin temelini aşındırma riski taşımaktadır. Bu tür düzenlemeler, yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükellefler açısından eşitsizlik yaratırken, yükümlülüklerini ihmal edenler için bir teşvik mekanizmasına dönüşmektedir. Bu durum, vergiye gönüllü uyumu zedeler ve 'nasıl olsa bir gün af çıkar' anlayışını kurumsallaştırır.