Veriler "Çin'de 2022'de kaza yapan yolcu uçağının kasıtlı düşürüldüğü" iddiasını güçlendirdi

04.05.2026 23:38
Uçağın düşüşe geçmesinden hemen önce motorların yakıt anahtarlarının eş zamanlı kesildiği öne sürüldü

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun (NTSB) yayımladığı uçuş verileri, "2022'de Çin'de 132 kişinin hayatını kaybettiği, China Eastern Hava Yollarına ait yolcu uçağının düştüğü kazanın kasıtlı gerçekleştirilmiş olabileceği" yönündeki iddiaları güçlendirdi.

CNN'in haberine göre, NTSB tarafından paylaşılan veriler, "Boeing 737-800" tipi yolcu uçağının düşüşe geçmesinden hemen önce her iki motorun yakıt anahtarlarının eş zamanlı olarak "çalışma" konumundan "kesme" konumuna alındığını gösterdi.

Verilere ilişkin raporda, 29 bin feet irtifada seyrettiği sırada uçağın yakıt akışının kokpitte bulunan biri tarafından kesildiği ve bunun ardından motor devirlerinin düşmeye başladığı belirtildi.

Uçuş verilerinin enkazdan çıkarılan kara kutular arasında bulunan uçuş veri kayıt cihazından elde edildiği aktarılan raporda, söz konusu kayıtların analiz için ABD'ye gönderildiği ifade edildi.

CNN havacılık güvenliği analisti David Soucie, verilerin "yakıt anahtarlarının kaza öncesinde bilinçli şekilde kapatıldığını açık biçimde ortaya koyduğunu" belirtti.

Soucie, anahtarların yeniden açıldığına dair herhangi bir işaret bulunmadığını ve bunun motorları yeniden çalıştırmaya yönelik girişim olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Olay

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart 2022'de öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.

Kazada, uçaktaki 123'ü yolcu ve 9'u mürettebattan 132 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçuş radar verileri, uçağın 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçtiğini ve 1,5 dakika içinde yere çakıldığını ortaya koymuştu.

İnternette paylaşılan, kazayı gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağın burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.

Yapılan kara kutu incelemelerinde, uçağın neden beklenmedik şekilde dikey dalışa geçtiği aydınlatılamamıştı.

ABD'deki karakutu incelemesindeki bulguların, uçağın bilerek düşürüldüğüne işaret ettiği ileri sürülmüştü.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), kazanın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği iddialarını reddetmişti.

Kaynak: AA

