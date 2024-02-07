Verona Çıkmazı: Romeo ve Juliet'in Farklı Bir Bakış Açısıyla Sahnelenecek - Son Dakika
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Verona Çıkmazı: Romeo ve Juliet'in Farklı Bir Bakış Açısıyla Sahnelenecek

Verona Çıkmazı: Romeo ve Juliet\'in Farklı Bir Bakış Açısıyla Sahnelenecek

Dünya genelinde birçok kez sahnelenen 'Romeo ve Juliet' eserinden uyarlanan 'Verona Çıkmazı', Esra Bağışgil'in yazıp yönettiği bir oyun olarak izleyiciyle buluşacak. Oyunda, Anlatıcı ve Rosaline'in yaşadığı çatışma Romeo ve Juliet'in aşkına engel olabilir mi? Oyunun müzik direktörlüğünü Beste Gül Çınar üstlenirken, dekor tasarımını Ceren Yılmaz, ışık tasarımını Ayşe Sedef Ayter ve kostüm tasarımını İpek Daner yapacak.

07.02.2024 11:57  Güncelleme: 12:02
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Dünya genelinde birçok kez sahnelenen "Romeo ve Juliet" eserinden uyarlanan "Verona Çıkmazı", farklı bir bakış açısıyla sahnelenecek.

Esra Bağışgil'in metnini yazıp yönetmenliğini üstlendiği oyun, 26 Şubat'ta Baba Sahne'de izleyiciyle buluşacak.

Ozan Varol, Esra Bağışgil, Adem Yılmaz, Tuğçe Özlü Şentürk ve Melih Tuma'nın rol aldığı eserin yapımcılığını Nos Tiyatro üstlendi.

Oyuncuların 1990'lı yılların ünlü Türkçe pop şarkılarını da yorumlayacağı eserin provalarına 2023'ün kasım ayında başlandı.

Tiyatroseverleri güldürmeyi hedefleyen oyunun müzik direktörlüğünü Beste Gül Çınar, müzik tasarımını Toygun Tosunoğlu, dekor tasarımını Ceren Yılmaz, ışık tasarımını Ayşe Sedef Ayter, kostüm tasarımını İpek Daner üstlendi.

Eserin konusu kısaca şöyle:

"Herkesin bildiği bu aşk hikayesini anlatmaya kendini adamış bir Anlatıcı, sadece bu klasik hikayeyi anlatmak istemektedir. Orijinal metinde Romeo'nun ilk aşkı olarak bildiğimiz ve bu aşka karşılık vermeyen Rosaline ise hikayeden saparak Romeo'ya aşık olur. Peki, Anlatıcı ve Rosaline'in yaşadığı bu çatışma Romeo ve Juliet'in gerçek aşka giden yolculuklarına ya engel olursa? ya da Romeo ve Juliet'in gerçek aşkına bu çatışma yol açarsa? Kılıktan kılığa girip türlü numaralarla hikayesini tamamlamaya çalışan Anlatıcı, aşkını kaybetmek istemeyen Rosaline, sadece aşkını yaşamak isteyen Romeo ve Juliet ve tüm olanlardan habersiz, yürüyen aura Paris..."

Kaynak: AA

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