Verona Film Günleri İstanbul'da başladı, 6 film Atlas 1948'de ücretsiz izlenecek - Son Dakika
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Verona Film Günleri İstanbul'da başladı, 6 film Atlas 1948'de ücretsiz izlenecek

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Verona Avrasya Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen Verona Film Günleri, Türkiye, İtalya ve Rusya'dan 6 filmin gösterimiyle İstanbul'da başladı. Gösterimler 25 Ekim'e kadar Atlas 1948 Sineması'nda orijinal dilde ve Türkçe altyazılı olarak ücretsiz yapılacak.

Verona Avrasya Ekonomi Forumunun kültür sanat programı kapsamında düzenlenen Verona Film Günleri, Türkiye, İtalya ve Rusya sinemasından 6 filmin gösterimiyle İstanbul'da başladı.

New Italian Cinema Events (N.I.C.E.), Mosfilm ve Boğaziçi Film Festivali işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, 25 Ekim'e kadar Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Programdaki tüm filmler, orijinal dillerinde ve Türkçe altyazılı olarak ücretsiz gösteriliyor.

Etkinliğin açılışında, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği, başrolünde Nur Sürer'in yer aldığı "Mukadderat" filmi gösterildi. Eşinin ölümünün ardından kendi hayatına yön vermek isteyen Sultan'ın hikayesini konu alan film, 2024'te düzenlenen 12. Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü kazandı.

İtalyan ve Rus sinemasından yapımlar gösterilecek

Etkinliğin İtalya seçkisinde Margherita Spampinato'nun yönettiği "Sweetheart (Gioia Mia)", Damiano Michieletto imzalı "Primavera", Francesco Sossai'nin yönettiği "The Last One for the Road (Le città di pianura)" ve Valerio Ciriaci'nin "Elvira Notari: Beyond Silence (Elvira Notari. Oltre il silenzio)" adlı belgeseli yer alıyor.

İtalyan sinemasının farklı anlatım biçimlerini bir araya getiren seçkide aile ilişkileri, özgürlük arayışı, dostluk ve sinema tarihi gibi temalar işleniyor.

Rusya seçkisinde ise yönetmen Karen Shakhnazarov'un "Love in the USSR" adlı filmi izleyiciyle buluşacak. Aşk ve insan ilişkilerini konu alan yapım, Sovyet döneminin toplumsal atmosferini ele alıyor.

Verona Film Günleri kapsamında yarın saat 17.00'de "Love in the USSR" ve saat 19.00'da "Sweetheart (Gioia Mia)", 24 Ekim'de saat 17.00'de "Primavera" ve saat 19.30'da "The Last One for the Road (Le città di pianura)" gösterilecek. Program, 25 Ekim'de saat 17.00'de "Elvira Notari: Beyond Silence" filminin gösterimiyle sona erecek.

Verona Film Günleri, İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'nun kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.

İtalya merkezli Conoscere Eurasia Derneği tarafından düzenlenen forum, farklı ülkelerden kamu, iş dünyası ve akademi temsilcilerini bir araya getiriyor.

Kaynak: AA
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