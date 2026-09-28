Veteriner Hekim-Sen, kan alma ve serum işlemlerine ücret istemiyle Bakanlığa başvurdu

(ANKARA) - Veteriner Hekim-Sen, sahada veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen "kan alma ve serum hazırlama" işlemlerinin, veteriner biyolojik ürün uygulaması kapsamında değerlendirilerek ücretlendirilmesi talebiyle Bakanlığa başvurduklarını açıkladı.

Veteriner Hekim-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sahada veteriner hekimlerce yürütülen kan alma ve serum hazırlama işlemlerinin, hastalık teşhisinin ayrılmaz ve zorunlu ilk aşaması olduğu, zoonoz hastalık riski ve ağır saha koşullarında gerçekleştirilen bu işlemlerin, veteriner biyolojik ürün uygulaması kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği'nin 4 'üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, veteriner biyolojik ürünlerin, "hayvanlarda aktif veya pasif bağışıklık oluşturmak, bağışıklığın seviyesini ölçmek veya hastalık teşhisi için hazırlanmış aşı, serum gibi ürünler ile teşhis kitlerini ifade edecek" şekilde tanımlandığı hatırlatıldı.

Aynı yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında, "koruyucu ve tedavi edici maksatla yurt içinde üretilen veya ithal edilen, hayvanlarda aktif veya pasif bağışıklık oluşturmak, bağışıklığın seviyesini ölçmek veya hastalık teşhisi için hazırlanmış aşı, serum gibi ürünler ile teşhis kitlerinin uygulandığı ihbarı mecburi hayvan hastalıkları ve diğer hayvan hastalıklarında, bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde hayvan sahipleri veya bakıcılarından veteriner biyolojik ürün uygulama ücretinin alınacağı" hükmüne yer verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu hükümler doğrultusunda; sahada veteriner hekimlerce gerçekleştirilen kan alma ve serum hazırlama işlemlerinin veteriner biyolojik ürün uygulaması kapsamında değerlendirilerek, veteriner biyolojik ürün uygulama ücretine tabi tutulması yönündeki talebimizi Bakanlığımıza ilettik. Sorunlarımızın çözümü ve emeğimizin karşılığını bulması için mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.