Veteriner Hekim Tekrar Gözaltında

İzmir'in Buca ilçesinde, 33 kedinin çöp konteynerleri önünde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında, adli kontrol şartıyla dün serbest bırakılan veteriner hekim, itiraz üzerine, yeniden gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, dün tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen veteriner hekim Hakan E'nin (41) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına başsavcılıkça itiraz edildi.

İzmir 55. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından itirazın kabul edildiği belirtilen açıklamada şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca, Buca ilçesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki çöp konteynerleri önüne, 21 Mayıs'ta, yetişkin ve yavru 33 ölü kedinin bırakılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim Hakan E, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin, ifadesinde, "ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını" söylediği öğrenilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.