Veteriner Hekimler Derneği: Veteriner hekimlik eğitimi için gerekli ortam sağlanmalı

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Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk, fakültelerde, klinikler, laboratuvarlar ve uygulama yapmaya yeterli cihazların yanı sıra hayvan hastanesi, ambulans, fakülte çiftliği gibi saha hizmeti sağlayan eğitim için gerekli tüm ortamın sağlanması gerektiğini söyledi.

Ertürk, "Dünya Veteriner Hekimler Günü" dolayısıyla meslek grubunun durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Veteriner hekimlik mesleğinin neredeyse insanlık tarihiyle yaşıt olduğunu ifade eden Ertürk, 1700'lü yıllarda, Avrupa'da baş gösteren sığır vebası salgını nedeniyle yaşanan toplu hayvan ölümlerinin ciddi sorunlara yol açtığını ve bu durumun atlatılması için eğitime ağırlık verildiğini anlattı.

Ertürk, bu kapsamda 1762'de Fransa'nın Lyon kentinde ilk veteriner fakültesinin kurulduğunu dile getirerek, Türkiye'de ise bilimsel anlamda veteriner hekimliği eğitiminin ilk kez 1842'de başladığını bildirdi.

Ertürk, çoğu kişinin "hayvan tedavi eden kişi" olarak sınırlı bir alanda tanımladığı veteriner hekimliğin, insan sağlığı konusunda da kilit noktada bulunduğuna işaret ederek, mesleğin, koruyucu hekimlik ve halk sağlığı açısından zoonotik hastalıkları önlemede ilk ve en iyi savunma hattı olduğunu anlattı.

"Türkiye'de veteriner hekim sayısı kontrolsüz bir şekilde artıyor"

Son yıllarda pet hayvanlarına olan ilginin artması veteriner hekimlik mesleğini çok popüler yaptığını ifade eden Ertürk, Avrupa'da veteriner hekimlerin yetki, sorumluluk ve statü anlamında iyi standartlara sahip olmalarına karşın Türkiye'de hak ettikleri değeri görmediklerini söyledi.

Ertürk, Türkiye'de veteriner fakültesi ve veteriner hekim sayısının kontrolsüz bir şekilde arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen 37 veteriner fakültesi var. 2023'te veteriner fakültelerinden 2 bin 664 kişi mezun oldu. Bu gerçekten çok fazla bir sayı. Veteriner fakülteleri sayısı açısından Avrupa'da 1, dünyada 3. sıradayız. Bugün itibariyle ülkemizde 40 bin civarında veteriner hekim var. Her yıl bu sayıya ortalama 2 bin 500 mezun daha ekleniyor ve çığ gibi büyüyoruz. Büyüyen sadece veteriner hekim sayısı değil elbette, sorunlarımız da büyüyor."

Veteriner hekimliği eğitiminin maliyetli olduğunu anlatan Ertürk, "Fakültelerde, klinikler, laboratuvarlar ve uygulama yapmaya yeterli cihazların yanı sıra hayvan hastanesi, ambulans, fakülte çiftliği gibi saha hizmeti sağlayan eğitim için gerekli tüm ortamın sağlanması gerekirken ne yazık ki yeni kurulan veteriner fakültelerinde temel alt yapı sağlanmadan eğitim veriliyor." dedi.

Kamu, özel sektör ve serbest çalışan tüm veteriner hekimlerin çözüm bekleyen pek çok sorunu olduğuna işaret eden Ertürk, özlük haklarının bunların arasında yer aldığını dile getirdi.

Ertürk, veteriner hekimlere yönelik, muayenehanelerde tedavi esnasında, gıda işletmeleri denetiminde, mezbahalarda, köylerde yapılan aşılama çalışmalarında son yıllarda yüzlerce darp olayı yaşandığını belirterek, mesleğin adında hekim olsa da "Sağlıkta Şiddet Yasası"na dahil edilmemelerinin kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

"Tek sağlık yaklaşımında veteriner hekimlik nirengi noktasıdır"

Hayvanı, insanı ve bitkisiyle, ekosistemi bozmadan, denge içerisinde yaşanılması için çözümler üretilmesi gerektiğini bildiren Ertürk, "Bu anlamda 'tek sağlık' yaklaşımı elzemdir. Tek sağlık demek, bütünün sağlığı demektir. Zoonotik hastalıklar başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklarla mücadelede insanların, hayvanların ve çevrenin bir bütün olarak ele alındığı Tek sağlık yaklaşımında veteriner hekimlik nirengi noktasıdır." diye konuştu.