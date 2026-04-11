Veteriner Hekimlerin Sorunları ve Meslek Etiği Aydın'da Masaya Yatırıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da düzenlenen 3. Bölge Odaları İstişare Toplantısı'nda, veteriner hekimlerin özlük hakları, meslek etiği ve istihdam sorunları konuşuldu. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin sağlık alanındaki önemini vurguladı ve etik konuların mesleğin geleceği için kritik olduğunu belirtti.

Aydın'da gerçekleştirilen 3. Bölge Odaları İstişare Toplantısı'nda, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin özlük hakları ve meslek etiğini ele aldı. Toplantı, ülke genelindeki veteriner hekimlerin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlendi, 11 oda başkanının katılımıyla başladı.

Eroğlu, veteriner hekimlerin sağlık çalışanı olduğunu vurgulayarak, hayvan sağlığı, çevre sağlığı, halk sağlığı ve gıda güvenliği konularında önemli roller üstlendiklerini belirtti. Mesleğin etiğiyle ilgili 6343 sayılı Kanun'un 41. maddesinin Tarım Komisyonu'ndan geçmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ve 'Etiği olmayan bir mesleğin geleceği sıkıntılı olur' dedi.

Toplantıda, veteriner hekimlerin istihdam sorunları, sokak hayvanları konusu ve kamu otoriteleriyle diyalog çalışmaları da tartışıldı. Eroğlu, bölge toplantılarının 7 bölgede devam edeceğini ve sonuçların Ankara'da değerlendirileceğini açıkladı. Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hakan Kaya ise toplantının mesleğin geleceği ve haklar için kritik olduğunu ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hayvan Hakları, Ali Eroğlu, Güncel, Aydın, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 16:20:52. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.