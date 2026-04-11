Veteriner Hekimlerin Sorunları ve Meslek Etiği Aydın'da Masaya Yatırıldı

Aydın'da gerçekleştirilen 3. Bölge Odaları İstişare Toplantısı'nda, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin özlük hakları ve meslek etiğini ele aldı. Toplantı, ülke genelindeki veteriner hekimlerin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlendi, 11 oda başkanının katılımıyla başladı.

Eroğlu, veteriner hekimlerin sağlık çalışanı olduğunu vurgulayarak, hayvan sağlığı, çevre sağlığı, halk sağlığı ve gıda güvenliği konularında önemli roller üstlendiklerini belirtti. Mesleğin etiğiyle ilgili 6343 sayılı Kanun'un 41. maddesinin Tarım Komisyonu'ndan geçmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ve 'Etiği olmayan bir mesleğin geleceği sıkıntılı olur' dedi.

Toplantıda, veteriner hekimlerin istihdam sorunları, sokak hayvanları konusu ve kamu otoriteleriyle diyalog çalışmaları da tartışıldı. Eroğlu, bölge toplantılarının 7 bölgede devam edeceğini ve sonuçların Ankara'da değerlendirileceğini açıkladı. Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hakan Kaya ise toplantının mesleğin geleceği ve haklar için kritik olduğunu ifade etti.