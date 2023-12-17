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Veteriner sağlık teknikeri saldırıya uğradı - Son Dakika
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Veteriner sağlık teknikeri saldırıya uğradı

Van'ın Erciş ilçesinde hayvan sayımı için görevli olan veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı, bir besicinin saldırısına uğradı. Akıncı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirtti. Olayın ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından aranan Akıncı'ya geçmiş olsun dilekleri iletilerek olayın takipçisi olunacağı ifade edildi.

Veteriner sağlık teknikeri saldırıya uğradı
17.12.2023 - 20:13,
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Van'ın Erciş ilçesinde, dün hayvan sayımı için gittiği mahallede darbedilen veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı, saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, bacağı, boynu ve kafasında şişliklerin olduğunu belirtti.

Hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edilen Akıncı, ilçeye bağlı Doluca Mahallesi'nde hayvan sayımı sırasında yaşadığı saldırıyı anlattı.

Bir besicinin küçükbaş hayvanların sayısına itiraz ederek kendisiyle tartışmaya başladığını söyleyen Akıncı, daha sonra besici ve aile bireylerinin saldırısına uğradığını dile getirdi.

Kendisine taş ve sopalarla saldırıldığını, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle olayın biraz yatıştığını kaydeden Akıncı, şöyle konuştu:

"Vücudumun çeşitli yerlerinden yaralandım. Bacağım, boynum ve kafamda şişlikler var. Bunların tamamı hastane raporunda geçiyor. Güvenlik güçlerimiz ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı beni aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın takipçisi olacaklarını, görevini yapmaya çalışan bir personelin bu şekilde darbedilmesine göz yumulmayacağını ifade etti. İlgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Biz mesai mefhumu gözetmeden işimizi yapmaya çalışıyoruz. Sayın Bakan'ımızın gerekeni yapacağına inanıyoruz."

"Böyle olayların bir daha yaşanmamasını istiyoruz"

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş da darbedilen veteriner sağlık teknikeri Akıncı'yı evinde ziyaret etti.

Akıncı'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Görentaş, "Kardeşimizin durumu iyi. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile bakan yardımcılarımız bizi arayarak olayla ilgili bilgi aldılar. Sayın Bakan'ımız, Recep kardeşimizi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekiplerimiz zorlu kış şartlarına rağmen hayvan yetiştiricilerimizin desteklerden faydalanması için hafta sonları da görev yapıyor. Üzücü bir olay yaşadık. Böyl?e olayların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Olayın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Recep Akıncı, Van, Son Dakika

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