Vezirköprü Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Vezirköprü Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Vezirköprü Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Vezirköprü Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Kaymakam, Belediye Başkan Yardımcısı, Jandarma Komutanı ve diğer yetkililerin katıldığı sergide öğrencilerin projeleri sergilendi. Açılış sonrası katılımcılara yemek ve içecek ikramı yapıldı.

14.05.2024 09:33
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Vezirköprü Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan, Şube Müdürü Burak Akça ile okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Kaya, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı, çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Açılış sonrası okul yemekhanesinde görevli personel tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler, katılımcılara ikram edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Vezirköprü Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
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