Vezirköprü'de 36 Yıldır Feribotla Ulaşım Sorunu: Köprü Talebi Artıyor - Son Dakika
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Vezirköprü'de 36 Yıldır Feribotla Ulaşım Sorunu: Köprü Talebi Artıyor

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 1988 yılından beri Altınkaya Barajı nedeniyle feribotla ulaşım sağlanıyor. Bölge halkı köprü yapılması için yetkililere çağrıda bulunarak, ulaşım zorluklarının sona ermesini istiyor.

12.04.2025 12:22  Güncelleme: 12:35
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- Altınkaya mağdurları: 15 mahallede 36 yıldır feribotla ulaşım

Vezirköprü'de 'köprü' talebi: "Hastamız olunca tekne arıyoruz"

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 1988 yılında Altınkaya Barajı'nın yapılmasıyla karayolu bağlantısı kesilen 15 kırsal mahallede vatandaşlar, 36 yıldır ulaşımı feribotlarla sağlıyor. Bölge halkı, ulaşımda yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek köprü yapılması talebinde bulundu.

Altınkaya Baraj Gölü'nün karşı kıyısında kalan mahallelere ulaşım, uzun yıllar özel işletmelere ait feribotlarla yapılırken, son 5 yıldır Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor. Feribotlarla her gün onlarca araç ve yolcu taşınıyor.

"Karayolu olursa ekonomi canlanır"

Bölge sakinlerinden gelen Ahmet Bektaş, baraj gölü nedeniyle kopan kara bağlantısının yeniden sağlanmasını istedi. "Bölgeyi karış karış geziyorum. 15 mahalleyi dolaştım. Feribotla ulaşım çok zor. Eskiden burası Alaçam yoluydu. Baraj yapılınca bağlantı koptu. İnsanlar hasta olsa tekne arayacaklar. Buraya karayolu yapılması şart. Bu hem halkı rahatlatır hem de ekonomiyi canlandırır" dedi.

"Feribotlar saatli, her zaman gelmiyor"

Mahalle sakinlerinden Eyüp Tozun ise feribotların saatli çalıştığını belirterek, "Ben 40 yaşındayım. 36 yıldır feribotla karşıya geçiyoruz. Önceden özel feribotlar vardı, şimdi belediyeye ait. Ama istediğin saatte gelmiyor. Üstelik biz Alaçam tarafı olarak daha yüksek ücret ödüyoruz. Eğer buraya köprü yapılırsa bu çile sona erer" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, yıllardır süren bu ulaşım sıkıntısına kalıcı çözüm olarak karayolu bağlantısı istiyor.

Altınkaya Barajı

Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçeleri ile Sinop'un Durağan ilçesi sınırlarını kapsayan ve 1988 yılında yapılan Altınkaya Barajı, Devlet Su İşleri verilerine göre 15 milyon 920 bin metreküp 'gövde hacmi' ile Türkiye'nin 3. büyük barajı olma özelliğini taşıyor. Samsun ve Sinop illerine bağlı birçok kırsal mahalle ve köy 1988 yılından bu yana ulaşım sorunu yaşıyor.

Ambulans helikopter inememişti

Geçen yıllarda Altınkaya Mahallesi'nde evinde rahatsızlanan bir vatandaş için ambulans helikopter istenmiş, mahalleye gelen helikopter tarla sahibinin izin vermemesi nedeniyle inememiş ve hastayı alamadan geri dönmüştü. Bu olay üzerine bölgenin ulaşım problemi yeniden ülke gündeme gelmişti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Vezirköprü'de 36 Yıldır Feribotla Ulaşım Sorunu: Köprü Talebi Artıyor - Son Dakika

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