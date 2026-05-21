Vezirköprü'de Bilim Fuarı Açıldı

21.05.2026 15:28
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Vezirköprü'de törenle açıldı. Öğrenciler projelerini sergiledi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafa Tunç Ortaokulu iş birliğiyle hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, törenle açıldı.

Öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından katılımcılar, fuar alanını gezerek öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceledi.

Fuarda yer alan öğrenciler, hazırladıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi vererek projelerin amacı, hazırlanış süreci ve elde edilen sonuçları anlattı.

Öğrencilerin yıl boyunca üzerinde çalıştığı projelerin yer aldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının, iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA

