Vezirköprü'de Engelliler Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vezirköprü'de Engelliler Haftası Etkinlikleri

Vezirköprü\'de Engelliler Haftası Etkinlikleri
08.05.2026 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vezirköprü'de Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda öğrenciler gösteriler sundu.

Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Vezirköprü'de program düzenledi.

Mehmet Akif Ersoy Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Engelli Haftası'na özel, okul bahçesinde program gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mehmet Akif Ersoy Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Yaman gerçekleştirdi.

Yaman konuşmasında, "Engelliler Haftası, yalnızca bir farkındalık haftası değildir. Aynı zamanda eğitimden ulaşıma, iletişimden sosyal yaşama kadar her alanda erişilebilirlik ve eşit katılım sorumluluğumuzu hatırlatan önemli bir zamandır. Cumhurbaşkanımızın sözleriyle ifade edecek olursak 'Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak, kendilerinin talep ve beklentileri doğrultusunda yeni adımlar atmak, devlet olarak bizim birincil önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilerin hazırladığı dans, şiir ve müzik gösterileriyle devam etti. İzleyenlerin büyük beğenisini kazanan performansların ardından etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Etkinliğe, Vezirköprü İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü'de Engelliler Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Bodrum FK’den Süper Lig yolunda kritik bir zafer Bodrum FK'den Süper Lig yolunda kritik bir zafer
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi Süper Lig’e son 2 maç Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi! Süper Lig'e son 2 maç
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

18:38
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:33
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 19:18:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Vezirköprü'de Engelliler Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.