Vezirköprü'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evden yaklaşık 35 bin lira değerinde ziynet eşyası, 4 bin lira ile 2 ruhsatlı tabancanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu şüpheliler G.Y. (31) ve B.Y'yi (20) gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 650 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 100 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.