Vezirköprü'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
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Vezirköprü'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

14.06.2026 13:38
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evden hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı, 650 bin lira değerinde eşya ele geçirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evden yaklaşık 35 bin lira değerinde ziynet eşyası, 4 bin lira ile 2 ruhsatlı tabancanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu şüpheliler G.Y. (31) ve B.Y'yi (20) gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 650 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 100 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vezirköprü'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika

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