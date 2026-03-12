Vezirköprü\'de İstiklal Marşı Kutlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Genç Sada Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Samsun İl Birincisi Ramazan Beşer tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma, öğretmen Kaan Eminoğlu tarafından yapıldı,

Etkinlik kapsamında İstiklal Marşı'nın kabulü konulu sinevizyon gösterisi sunuldu, öğrenciler tarafından şiir dinletisi, tiyatro gösterisi ve İstiklal Marşı oratoryosu sahnelendi.

Program, "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftü Vekili Muhammet Ali Ünal, CHP İlçe Başkanı Nazım Kale, Yeniden Refah İlçe Başkanı Fatih Koç ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.