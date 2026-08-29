Vezirköprü'de Kaybolan Adam Baraj Gölünde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Vezirköprü'de Kaybolan Adam Baraj Gölünde Ölü Bulundu

Vezirköprü\'de Kaybolan Adam Baraj Gölünde Ölü Bulundu
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32 yaşındaki Bayram Ölgün, Vezirköprü'de baraj gölünde cansız bedeni bulundu. Olay araştırılıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Bayram Ölgün, baraj gölünde ölü bulundu.

Yukarınarlı Mahallesi'nde ikamet eden Ölgün, dün akşam saatlerinde hava almak amacıyla evinden çıktı.

Bir süre sonra kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri ve Ölgün'ün yakınları tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları sırasında Ölgün'ün cansız bedeni, Vezirsuyu Mesire Alanı'ndaki baraj gölünde bulundu.

Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Ölgün'ün cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Kaynak: AA

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