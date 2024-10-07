Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 285 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma sonucu F.Ş. (58), D.Y. (45) ve Ö.E'nin (79) kenevir ekimi yaptıklarını tespit etti.
Zanlıların arazilerinde yapılan operasyonda, 285 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Vezirköprü'de Kenevir Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?